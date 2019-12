Boro Cop. Tvrďák z NHL zastavil zloděje, bál se, aby mu neublížil | iSport.cz

Hokejista známý svou tvrdou hrou dostál přezdívce „Boro Cop“ i mimo led. Když viděl na ulici muže, jenž rozbil okénko auta a vybral z něj batoh, snažil se ho nejprve křikem a poté i fyzickým zásahem zastavit. Přiznal ale, že měl trochu obavy, aby svou snahu nepřehnal.

„Jako první mi proletělo hlavou, že pokud toho chlápka odrovnám a jemu se něco stane, může to mít pro mě právní následky,“ řekl Borowiecki novinářům, na co myslel, když se proti němu zloděj řítil na kole s ukradeným batohem. „Takže jsem se to snažil udělat co nejjemněji, v podstatě jsem mu provlékl ruku podpažím a shodil jsem ho z kola,“ popsal hokejista.

Muž z místa činu utekl, batoh ale získal Borowiecki a předal ho policii. Obránce Ottawy poté dostal děkovnou textovou zprávu od ženy, které zachránil majetek. „Byla překvapená, že hraju za Senators. Přiznala mi, že fandí Torontu,“ řekl s úsměvem hokejista, jehož za zásah ocenila i vancouverská policie.

Borowiecki hraje NHL pravidelně od roku 2014, všech svých 349 utkání odehrál v Ottawě, kde je také asistentem kapitána. Už od pohledu je jasné, že jde o pěkně ostrého chlapce. Úsměv mu zvýrazňuje mezera po chybějících předních zubech, a také statistiky mluví jednoznačně.

Sílu Marka Borowieckiho poznal i útočník Tomáš Hertl ze San Jose • Foto

Celkem už Kanaďan v soutěži nasbíral 620 trestných minut, v ročníku 2016/17 byl nejtrestanějším mužem sezony, a také bral prvenství v počtu hitů, kterých sesbíral 364.

„Je to docela vtipný příběh. Máme tu skupinový chat na mobilech, takže nám to tam napsal a poslal ještě pár obrázků. Nemohli jsme tomu uvěřit. Chce to pořádnou kuráž něco takového udělat, nikdy nevíte, jestli ten člověk třeba nebude mít nůž,“ přemítal pro TSN jeho spoluhráč Jean-Gabriel Pageau.

Podobně mluvili vlastně všichni jeho kolegové z kabiny, kteří parťáka, jenž se dlouhodobě angažuje i v rámci charity, obdivují. „Jsem na něj opravdu pyšný, jen to ukazuje, jaký to je člověk,“ řekl obránce Dylan DeMelo. „Je vidět, že to není hlídač jen na ledě, ale také mimo něj.“