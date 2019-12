Nešťastník Simon. Pálil šance a slavil gól, který nedal. NHL se baví | iSport.cz

Simon (2+11 za 28 utkání letošní sezony) odbruslil v první formaci Penguins po boku Malkina a Jakea Guentzela 18 minut a 21 vteřin. Elitní útok měl tlak, generoval šance, rodák z Prahy sám zapsal čtyři střelecké pokusy. Ale zakončení? Velká bída, čistá nula.

Domést puk do branky hájené Jordanem Binningtonem třikrát připadlo na Simona, 25letý český útočník ale třikrát selhal. Ve druhé třetině střílel z mezikruží a jeho ruce už radostně letěly ke stropu. Předčasně, do střely obětavě padl dvoumetrový zadák Blues Colton Parayko a svým pozadím dokázal kotouč zblokovat.

Dominik Simon celebrates a goal. The only problem? It didn't go in. #STLvsPIT pic.twitter.com/QhutQ6sQBp — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) December 5, 2019

Ve 48. minutě už zvedalo ruce nad hlavu i 18 411 fanoušků v hale. Simon ale z dorážky příliš podebral puk a přestřelil úplně prázdnou branku. Situaci ještě předcházel vynikající zákrok Binningtona, který smolaři utkání senzačně vykopl betonem střelu mířící do odkryté klece.

VIDEO: Podívejte se obří šanci Simona, kterou ale nevyužil

V té době už ale domácí vedli 3:0, stejným výsledkem i utkání skončilo. Brankář Pittsburghu Tristan Jarry na první čisté konto v sezoně potřeboval 28 zákroků. „Děkuju chlapcům, bez nich bych to nezvládl,“ pochválil obranný val Jarry, který letos výrazně přechytává hvězdného Matta Murrayho a v procentuální úspěšnosti zákroků (93.6%) i průměru gólů na zápas (2.02) vládne celé NHL.

O góly se postarali Teddy Blueger, Stefan Noesen a Alex Galchenyuk. Penguins z posledních devíti domácích střetnutí sedmkrát zvítězili a dvakrát brali alespoň bod za prohru v prodloužení. Zatím posledním týmem, který dokázal v PPG Paints Areně zvítězit, byli 19. října Vegas Golden Knights (3:0). Pro Pittsburgh jde o nejdelší sérii domácích utkání s bodem od února 2018, tehdy Penguins dokázali vyhrát jedenáct utkání v řadě.

„Hrajeme tvrdě, naše soupeře každé střídání nesmírně bolí. A zlepšujeme se zápas od zápasu, obrana je klíčem k vítězství,“ řídí se známou pravdou kouč Pens Mike Sullivan.

Nesnáším porážky, řekl Binnington

Stejní soupeři se potkali už v sobotu, tehdy ale Blues doma vyhráli jasně 5:2. "Jednoduše jsme nebyli dost dobří, víme to. Není to dobrý pocit, je to frustrující, já osobně vyloženě nesnáším porážky. Musíme se vrátit k tvrdé práci a vyhrát příští utkání," vytyčil aktuální cíle obhájců Stanley Cupu Binnington.

Ráz duelu určila už první minuta, vůbec první střela na jeho branku skončila v síti, když puk nastřelený Marcusem Pettersonem po 39 vteřinách šikovně tečoval Blueger. 40 vteřin před prvním klaksonem se dorážkou prosadil Noesen, který v pondělí podepsal s Pittsburghem smlouvu na jeden rok po přesunu z New Jersey.

"Nový tým, nová výzva. Jsme na ledě na úplně jiné věci, než je střílení gólů, ale branka mě samozřejmě potěšila. Vloni jsem dal jen tři branky, teď má našlápnuto lépe," těšilo 26letého Američana.

St. Louis po třetině základní části vede Západní konferenci, Pittsburgh je na Východě pátý se ztrátou třinácti bodů na první Washington. "Chtěli vyhrát víc než my. Nepodali jsme nejlepší výkon, nebyli jsme dost hladoví," zlobil se Brayden Schenn, jehož gól z 55. minuty neplatil kvůli předchozímu faulu na brankáře. "Přebruslili nás, hráli lépe," doplnil trenér St. Louis Craig Berube.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Pittsburghu se St. Louis