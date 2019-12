Francouz vynuloval Pastrňáka a spol. Slaví i Mrázek, Voráček se porval | iSport.cz

Francouz vystřídal v brankovišti zraněného Grubauera v 18. minutě za stavu 1:1. Český gólman v dalším průběhu neinkasoval, připsal si pátou výhru v řadě a v úspěšností zásahů se zlepšil na 93,1 procent. V této brankářské statistice je v lize pátý. Colorado odskočilo Bostonu dvěma góly v prostřední třetině a vítězství zpečetilo při power play.

Mrázek vychytal desátou výhru na domácím ledě, i když už ve třetí minutě pustil první branku zápasu. Český gólman inkasoval podruhé v polovině zápasu opět z přečíslení, ze kterého Minnesota snížila na 2:3. Brzy ale uklidnil Carolinu čtvrtým gólem Sebastian Aho, který v zápase nasbíral pět bodů (3+2).

Detroit v závěru zdramatizoval zápas i díky Hronkovi. Český bek si najel do předbrankového prostoru a po přihrávce Darrena Helma snížil v 53. minutě na 2:4. Kontaktní branku dal Dylan Larkin, ale Pittsburgh zpečetil výhru devět sekund před koncem v power play. Red Wings prohráli jedenáctý zápas v řadě, přičemž v posledních devíti nezískali ani bod.

