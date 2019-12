Fascinace Francouzem! Miluju ho, smekl trenér. V rauši áčko i farma | iSport.cz

Libo další? První tým i farma Colorada čím dál častěji na Twitteru sahají k hashtagu #GoFrankieGo. A farmáři z „Eagles“, kde Francouz vloni odchytal 49 utkání a dovedl tým do play off AHL, dokonce připravili svým fanouškům milý vánoční dárek. Ve středu půjde do prodeje tzv. bubble head aneb postavička s velkou kývací hlavou českého sympaťáka.

„Panebože, budu v jiném státě, snad nějaká zbude,“ napsal se vší vážností jeden z příznivců Colorada.

Pompa a takové šílenství mají své opodstatnění. Francouz lape v posledních týdnech famózně, patří mu pátá příčka v úspěšnosti zásahů (93,2%) a šestá v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,26) v lize. Od 9. listopadu je navíc druhým nejlepším brankářem NHL, v devíti duelech za Avalanche drží neuvěřitelnou úspěšnost 94,77%!

THE BEST MOMENT



FRANKIE

FRANKIE

FRANKIE



🌟 #GoAvsGo pic.twitter.com/EhABYmVY0F — Colorado Avalanche (@Avalanche) December 14, 2019

„Nedělal bych z toho velkou vědu. Dnešek byl jeden z těch zápasů, kdy vás trefí každý puk. Vy jen můžete stát a užívat si, co se kolem vás děje,“ usmíval se po utkání proti New Jersey (3:1) Francouz, který nejlepší z 37 zákroků předvedl v úvodu třetí třetiny proti jedničce posledního draftu Jacku Hughesovi. Americký talent neuspěl s forhendovou kličkou, protože se český gólman dokázal roztáhnout a utěsnil pravým betonem prostor u tyčky.

VIDEO: Podívejte se, jak Francouz vychytal jednička draftu Hughese

„Dnešní vítězství jde jen a pouze za Frankiem,“ přinesl klubový Twitter Colorada citaci hlavního kouče Jareda Bednare.

“That game’s all Frankie,” Coach Bednar says.



“That guy is the salt of the earth. To see him perform the way he’s performing... I love seeing it.”#GoAvsGo pic.twitter.com/LYm7ALOZZJ — Colorado Avalanche (@Avalanche) December 14, 2019

Plzeňský rodák, který před startem sezony odchytal v NHL jen dva necelé zápasy, má v aktuální sezoně bilanci devíti výher a tří proher, z toho jedna se zrodila až v prodloužení. Colorado i díky jeho výkonům ztratilo v posledních devíti utkáních pouze bod a vede Západní konferenci.

Na úřadující šampiony ze St. Louis má náskok jednoho bodu, ale má odehráno o utkání méně než Blues (32). „Máme strašně silný tým! Pro gólmana je skvělé chytat za takovým mužstvem a takovými spoluhráči,“ lebedí si Francouz.

Jednička Grubauer už je zpátky

Zástup lidí, kteří mají co říct k jeho fazoně, se rozšiřuje. Kapitán týmu Landeskog minulý týden pronesl, že si týmy v lize neuvědomují, jak moc dobrý Francouz je. Pochvalu mu vysekl i další člen elitního útoku Mikko Rantanen, když řekl, že vůbec nepůsobí jako nováček v NHL. A naposledy Francouzovy výkony ocenil i trenér Jared Bednar.

„Nevím, jak dobře ho všichni naši fanoušci znají, ale je to dobrý a čestný člověk. Nesobecký, lidský, je to neskutečná osobnost. Je dobrým spoluhráčem, takového si přejete mít. Je také fantastické sledovat ho, jak chytá. Miluju to,“ jásal do klubové televize šéf střídačky Avalanche a pokračoval.

„Bojoval dlouho, aby se sem dostal, a daří se mu. Chytil šanci za pačesy, je opravdu skvělý,“ řekl kouč na adresu reprezentačního gólmana, který nastoupil od začátku ve třetím zápase po sobě. Uzdravená jednička Philipp Grubauer mu ale už z lavičky kryl záda.

Jediné, co může Francouze trošku mrzet, je fakt, že mu v posledních dvou duelech o pár minut uniklo první čisté konto v NHL. Ve čtvrtek s Philadelphií ho odčaroval šest minut před koncem po příhrávce Jakuba Voráčka Claude Giroux (Avs vyhráli 3:1), v noci mu ho v 56. minutě překonal spoluhráč Samuel Girard, který si srazil hokejkou prudkou přihrávku Mirca Muellera do vlastní branky.

Ano, ten Girard, který na Francouze 13. listopadu natlačil hvězdného forvarda Winnipegu Marka Scheifeleho a český brankář opustil hřiště v doprovodu zdravotníků.

VIDEO: Podívejte se, jak smolně přišel Francouz o první nulu v NHL