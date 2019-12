Florida v extázi z nejrychlejšího hattricku historie, Kempný a Gudas přihrávali | iSport.cz

Washington si vypracoval rozhodující náskok na přelomu druhé a třetiny, kdy zlomil třemi góly i díky českým obráncům nerozhodný stav 2:2. Na přihrávku Kempného od levého mantinelu si před branku sjel John Carlson a dal čtvrtou branku týmu. Gudas posunul puk na modrou čáru Jonasi Siegenthalerovi, který následně propáli vše, co mu stálo v cestě, a zvýšil na 5:2.

Acciari se minule blýskl třemi góly do sítě Ottawy a střeleckou formu si udržel proti Dallasu, v jehož obraně scházel Roman Polák. Útočník Floridy dokonce nasázel nejrychlejší hattrick v klubové historii, když během tří minut a 59 sekun zvýšil ve druhé třetině ze 4:1 na 7:1.

Noel Acciari established a @FlaPanthers record for fastest three goals by one player (3:59), eclipsing the previous mark set by Steve Reinprecht on Oct. 30, 2009 (5:11). https://t.co/oqLndzpSi3 #NHLStats pic.twitter.com/fIVjcDa3OZ