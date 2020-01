NHL ONLINE: Nejproduktivnější hráč vs. nejlepší střelec! V akci Pastrňák a McDavid | iSport.cz

Sestavy

Domácí: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, McCabe (A), Jokiharju, Montour, C. Miller, Dahlin – S. Reinhart, Eichel (C), Asplund – Sheary, Ma. Johansson (A), Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons – Bogosian, Lazar, S. Wilson.

Hosté: Bobrovskij (Driedger) – Ekblad, Yandle (A), Strålman, Stillman, Brown, Matheson – Hoffman, Barkov (C), Huberdeau (A) – Acciari, Trocheck, Connolly – Dadonov, B. Boyle, Vatrano – Pysyk, Toninato, Sceviour.

Rozhodčí

MacDougall P. – Cherrey S. (oba CAN)

Stadion

KeyBank Center, Buffalo