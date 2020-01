Moc doleva? Srovnal se! Brankář Rinne popsal, jak dal historický gól | iSport.cz

MARTIN BRODEUR - 3x (1996/97, 1999/00, 2012/13) Poprvé se brankář New Jersey v čase 59:15 zapsal střelou přes celé kluziště 17. dubna 1997 v 1. kole play off proti Montrealu (5:2). Druhý 15. února 2000 proti Philadelphii (4:2) mu byl připsán. V čase 49:43 si dal vlastní gól Daymond Langkow, jako poslední hráč z Devils se dotknul puku právě Brodeur. Třetí gól mu byl také připsán 21. 3. 2013 v Carolině (4:1) a šlo o úvodní branku zápasu (3:54), když vyrazil střelu Patricka Dwyera na rohu kluziště, kde se ho zmocnil Jordan Staal a při signalizovaném trestu pro Marka Židlického poslal kotouč do opuštěné branky. RON HEXTALL - 2x (1987/88 a 1988/89) První gólman, který střílel na branku a dal gól. První branku vsítil gólman Flyers 8. prosince 1987, když se v čase 58:48 trefil do sítě Bostonu (5:2). Druhý 11. dubna 1989 v play off proti Washingtonu. Za brankou sebral nahození obránce Capitals Scotta Stevense a při power play soupeře v čase 58:58 vyhodil puk přes celé kluziště do branky. Gólman Flyers se podílel na výhře 8:5. PEKKA RINNE - 1x (2019/20) Brankář Nashvillu pečetil výhru Nashvillu v Chicagu 5:2 (9. 1. 2020) střelou při power play domácích přes celé kluziště v čase 59:38. MIKE SMITH - 1x (2013/14) Brankář Phoenixu vstřelil gól 19. 10. 2013 do sítě Detroitu (5:2). Do lapačky sebral vystřelený puk, položil si jej na led a okamžitě vypálil. Kotouč v čase 59:59 skončil v síti. CAM WARD - 1x (2011/12) Gól mu byl přiznán 27. prosince 2011 v duelu s New Jersey, který Carolina vyhrála 4:2. Byl označen jako autor čtvrtého gólu (59:30), když se jako poslední hráč Caroliny dotkl kotouče předtím, než ho Ilja Kovalčuk nešťastně poslal do vlastní prázdné branky. CHRIS MASON - 1x (2005/06) Gól mu byl přiznán i v NHL. 15. dubna, kdy v čase 50:47 pomohl k výhře Nashvillu nad Phoenixem (5:1). Stal se posledním z týmu Predators, kdo se dotkl puku, když si jej hodil do branky Geoff Sanderson. MIKA NORONEN - 1x (2003/04) Zaznamenal gól v dresu Buffala do sítě Toronta 14. února 2004 (6:4). Na branku nestřílel, byl posledním z týmu Sabres, kdo se dotkl puku. Ten pak v čase 59:17 při power play zpoza branky za stavu 4:5 poslal přes celé kluziště Robert Reichel. JEVGENIJ NABOKOV - 1x (2001/02) Dal gól 10. března 2002 v dresu San Jose do branky Vancouveru (7:4). Zachytil před brankovištěm puk a poslal ho v čase 59:12 přes celé hřiště do branky Canucks. První Evropan, kterému se to podařilo v NHL. JOSE THEODORE - 1x (2000/01) Ještě jako brankář Montrealu dal gól 2. ledna 2001 v zápase s NY Islanders (3:0). V čase 59:51 se trefil zpoza vlastní branky. Jako první dal gól bekhendovou střelou. DAMIAN RHODES - 1x (1998/99) Brankář Ottawy se ocitl ve střelecké listině 2. ledna 1999 jako autor gólu do branky New Jersey (6:0). Byl posledním ze Senators, kdo se dotkl puku, než si v čase 8:14 jej poslal do sítě Lyle Odelein z Devils. CHRIS OSGOOD - 1x (1995/96) Gólman Detroitu dal gól 6. března 1996 do branky Hartfordu (4:2). V pokleku ztlumil nahozený puk a přes celé hřiště zamířil v čase 59:49 do branky. BILLY SMITH - 1x (1979/80) Vůbec první gólman, jemuž byl započítán gól. V dresu NY Islanders proti Coloradu (4:7) se 27. listopadu 1979 zapsal mezi střelce kuriózním způsobem. Hrudí vyrazil střelu do rohu, kde puk sebral obránce Colorada Rockies Roba Ramage. Jeho nahrávku modou ale nikdo nezachytil a ta skončila ve vlastní brance. Počítal se tedy poslední dotek a ten patřil Smithovi.