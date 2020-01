Dva Češi se vrací na farmu, o patro níž putují Radil i David Kaše | iSport.cz

Český hokejový útočník Lukáš Radil putoval z prvního týmu San Jose Sharks opět do farmářského celku San Jose Barracuda. Devětadvacetiletý odchovanec Pardubic se vrátil do kádru Sharks před sobotním utkání s Dallasem, ale výhru 2:1 sledoval jen z tribuny. Zpět do rezervního týmu putuje i David Kaše ve Philadelphii.