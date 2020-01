Nevyhráváš, máš padáka! Devils vyhodili GM, který mohutně posiloval | iSport.cz

Taylor Hall a New Jersey? To už je minulost... • Profimedia

Veterán Ryan Miller čeká, co předvede Kyle Palmieri z New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Pavel Zacha slaví s Nikitou Gusevem závěrečnou trefu do trefu do sítě Blackhawks • ČTK

Přitom Shera při příchodu provázelo nadšení. V předchozím působišti dovedl změnit tvář Pittsburghu, a nakonec v roce 2009 získat Stanley Cup. Měl pověst moderního manažera, který je oblíbený u kolegů a všem v organizaci se pracuje příjemněji. „Když to srovnám, tak Lamoriello byl přísný, ale obrovsky pracovitý. První přicházel, poslední odcházel. Shero je jiný. Je to více uvolněnější, on sám je více komunikativní. Udal trochu jiný směr, více evropský,“ řekl o rozdílu v manažerském přístupu Václav Slánský, hokejový skaut New Jersey. Proč tedy Shero ve své misi ztroskotal a dostal vyhazov už v průběhu páté sezony ve funkci?

Především je třeba uvést, že nezdědil žádnou vítěznou mašinu. V roce 2015, kdy se dostal ke kormidlu, byli Devils rovných dvacet bodů od play off. Čekalo se, že tým bude muset projít náročnou přestavbou, a právě Shero měl být zárukou, že bude dobře hospodařit s volbami v draftu a doplní kádr tak, aby se v horizontu pár sezon vrátil zpět na výsluní.

Tomu koneckonců odpovídaly i výsledky. V posledních pěti sezonách jen jeden postup do play off a časté umístění v suterénu ligy. V NHL je rovnítko jasné, čím horší umístění, tím větší šance na vyšší volbu v draftu. Klub tak v posledních třech letech bral dvakrát úplně nejvýše. Rok 2017 a Švýcar Nico Hischier. Rok 2019 a Američan Jack Hughes. Oba se mají stát tvářemi, které vytáhnou kdysi slavnou značku z výkonnostního marasmu. Leč, oba zatím hvězdnými momenty spíše šetří.

Jenže v zisku budoucích megahvězd je právě zakopaný pes. Shero už si myslel, že přeměna je u konce. Že mladých talentů už má dostatek a nyní je třeba je jen doplnit o hvězdy a veterány. Zmýlil se. V létě se rozhodl mohutně posílit, přestože se ukazuje, že tým ještě nebyl připraven na útok na Stanley Cup. Postupně přišli P.K. Subban, Wayne Simmonds a Nikita Gusev. „Líbí se mi, že Subban ještě nevyhrál Stanley Cup a touží po něm stejně jako my,“ řekl Shero pro nhl.com po příchodu Subbana, který zatím v Devils vyloženě výkonnostně strádá.

Příchod kanadského beka ale neovlivnil jen krátkodobé vyhlídky. Shero totiž za svého působení dokázal provést i výtečná rozhodnutí. Například přivedl z Edmontonu Taylora Halla, který se v dresu Devils stal v roce 2018 nejužitečnějším hráčem ligy. Jenže Hallovi končí po této sezoně kontrakt. A protože Subbanova gáže zabírá rovných devět milionů dolarů ročně, a navíc bylo jasné, že play off se ani letos New Jersey týkat nebude, tak Shero nechtěl riskovat a odeslal Halla do Arizony. Aby o něj po sezoně nepřišel bez náhrady. Žel, bylo to poslední velké rozhodnutí, které z funkce generálního manažera učinil.

Přesto všechno má rozhodnutí odvolat Shera mnoho slabých míst. Majitelé New Jersey Josh Harris a David Blitzer vyhodili muže odpovědného za hokejové operace poté, co mu posvětili letní příchod Subbana, nechali ho odvolat trenéra Johna Hynese a kývli na odchod Halla do Arizonské pouště. Načasování nedává smysl. „Nevyhrávali jsme,“ byl však jednoznačný argument majitelů pro odvolání. V minulých sezonách to nevadilo, po příchodu hvězd už byla očekávání vyšší. A právě ta připravila Shera o práci.