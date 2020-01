Nejhorší nájezd v NHL?! Marchandův úlet rozhodl o prohře, je terčem vtípků | iSport.cz

65 minut utkání za sebou, stav 5:5 na góly a 0:1 na nájezdy. Kanadský hráč si na poslední pokus věřil, ač věděl, že výsledek celého zápasu má právě na své hokejce. Jenže to nevyšlo. Když se rozjížděl, jen těsně minul na středovém kruhu puk a na bránu se tak vyřítil jen s hokejkou v ruce. Jenže bez puku se gól dát nedá, a tak zamířil rovnou na střídačku kde plánoval čekat na verdikt rozhodčích.

Pokud by se do puku totiž netrefil vůbec, dostal by ještě jednu šanci. Jenže to se nestalo, podařilo se mu puk o pár centimetrů posunout a rozhodčí tak museli jeho pokus uznat za dokončený. Což znamenalo, že si Boston odveze pouze jeden bod.

„Tak tohle jsem ještě neviděl,“ kroutil hlavou kouč Bostonu Alain Vigneault, když po utkání mířil do šatny.