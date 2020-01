Fotka s Chárou baví svět. To musí být photoshop, smál se nejmenší muž NHL | iSport.cz

První útočná formace Bostonu si doslova podmanila utkání na ledě New York Rangers, Bruins vyhráli 7:4 • Reuters

Tak tenhle kontrast vyloženě bil do očí, v úterním utkání mezi Columbusem a Bostonem se totiž potkali pravděpodobně nejmenší s největším mužem z celé NHL. A domácího útočníka Nathana Gerbeho s hostujícím bekem Zdenem Chárou při jednom ze soubojů krásně zvěčnil fotograf. „Tohle je photoshop, ne?" napsal si Gerbe k fotce na svůj twitterový účet.

Zápas mezi Columbusem a Bostonem ukázal několik zajímavých věcí. Například to, že lotyšský nováček Elvis Merzlikins má na to, aby hrál důstojnou roli v NHL. Udržel totiž druhé čisté konto v řadě. Nebo to, že David Pastrňák také nedokáže uspět v každém zápase. Ale oko bystrého diváka si všímalo právě Gerbeho s Chárou.

Oba dohromady v NHL odehráli přes 1900 utkání, takže se zdaleka nepotkali poprvé. Hlavně v dobách, kdy Gerbe hrával v Buffalu se oba míjeli na ledě, a už tehdy vzniklo několik podařených společných snímků.

Klaplo to i tentokrát. Pouhých 163 centimetrů vysoký Gerbe byl totiž v době fotografie slušně přikrčený, a v tu chvíli nad ním o 40 centimetrů vyšší Chára skutečně vypadá jako milovník růstových hormonů.

Nejmenší a největší hráči NHL posledních let: