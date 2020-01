TOP taháky přestupové uzávěrky NHL: Brankářské duo, český střelec i tvrďák | iSport.cz

Kdo všechno během měsíce změní dres? • FOTO: Přestupová uzávěrka NHL patří každoročně mezi nejatraktivnější termíny sezony, a ta pro ročník 2019/20 už se pomalu blíží. Datum, kdy generální manažeři naposledy mohou trejdovat, je stanoveno na 24. února, a do té doby se dá očekávat množství rošád. Server iSport.cz vybral 10 zajímavých jmen, a v seznamu nechybí i jedno české!

Corey Crawford a Robin Lehner, Chicago, brankáři Kdo z brankářů Chicaga bude měnit dres? • Foto Profimedia Crawford Věk: 35 let

Sezona: 25 zápasů, 9-13-2, 2,96 gólů na zápas, 91,0%

Cap-hit: 6 milionů dolarů do konce sezony Lehner: Věk: 28 let

Sezona: 29 zápasů, 15-8-4, 2,86 gólu na zápas, 92,2%

Cap-hit: 5 milionů dolarů do konce sezony Oběma končí po sezoně smlouva a logická cesta ukazuje jedinou možnost - nechat si mladšího Lehnera, který o svém umění přesvědčil. Samozřejmě v případě, že by Chicago mělo zájem o řádnou protihodnotu, za Švéda by se dalo něco získat. Crawford si díky klauzuli o nevyměnitelnosti může vybrat 10 klubů kam jít, a mohl by pomoci na místě, kde chybí zkušený gólman.

Brenden Dillon, San Jose, obránce Brenden Dillon je pořádně ostrý chlapík • Foto AP Photo/Jeff Chiu Věk: 29 let

Sezona: 51 zápasů, 1+11

Cap-hit: 3,27 milionu do konce sezony Tenhle zadák ze staré školy je skvělou výpomocí pro tým, který potřebuje někoho, kdo se stará čistě o obranu a neštítí se nějaké té rány. Navíc má plno zkušeností i s vyřazovacími boji, kde odehrál už 62 utkání a s Sharks byl před čtyřmi lety dokonce ve finále Stanley Cupu.

Ondřej Kaše, Anaheim, útočník Ondřej Kaše není ve střelecké formě • Foto AP Photo/Marcio Jose Sanchez Věk: 24 let

Sezona: 43 zápasů, 6+13

Cap-hit: 2,6 milionu dolarů do konce sezony 2020/21 Že na NHL má už dávno dokázal. Stejně jako to, že má čich na góly a umí hrát v útoku s těmi nejlepšími. Jenže hráči, který má být kanonýrem, to v tomto ročníku prostě nestřílí. S šesti brankami je až sedmým nejlepším střelcem trápícího se Anaheimu, jeho procentuální úspěšnost střelby ho v mužstvu dokonce řadí až na 18. místo. Ale slabší sezonu může mít každý, Kaše je mladý a šikovný, půjde zase nahoru. Cena za něj bude celkem vysoká.

Chris Kreider, NY Rangers, útočník Chris Kreider během Utkání hvězd • Foto AP Photo/Jeff Roberson Věk: 28 let

Sezona: 48 zápasů, 17+15

Cap-hit: 4 miliony dolarů do konce této sezony To by bylo, aby se nějaká spekulace v posledních letech obešla bez debaty ohledně tohoto jména. Devatenáctý hráč draftu 2009 je bodově rozjetý na nejlepší sezonu kariéry, jenže to je tak trochu problém. Výbornému bruslaři s perfektní kondičkou končí po sezoně smlouva, a u Rangers bude napilno. Jestli se pokusí si ho v New Yorku nechat se zatím neví... Má ve smlouvě listinu s jedenácti týmy, kam nemůže být vyměněn.

Alec Martinez, Los Angeles, obránce Alec Martinez v sezoně vstřelil jedinou branku • Foto AP Photo/John Locher Věk: 32 let

Sezona: 32 zápasů, 1+5

Cap-hit: 4 miliony dolarů do konce sezony 2020/21 Když Kings v roce 2014 mířili za svým druhým Stanley Cupem za poslední dva roky, byl americký obránce s hispánskými předky důležitou součástí. Nejprve trefil v prodloužení postup do finále, a to pak následně také rozhodl gólem v prodloužení. Je na něm vidět, že stárne, ale v dobrém týmu by pořád měl najít solidní uplatnění.

Jean-Gabriel Pageau, Ottawa, útočník Jean-Gabriel Pageau ještě v NHL dres neměnil • Foto Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP Věk: 27 let

Sezona: 47 zápasů, 19+12

Cap-hit: 3,1 milionu dolarů do konce sezony Výtečně si kanadský centr uměl naplánovat nejlepší ročník kariéry. Už teď v polovině sezony vyrovnal své čtyři roky staré gólové maximum a dokonce se spekuluje o tom, že by za něj některý z týmů mohl obětovat volbu v prvním kole draftu. Se čtyřmi vítěznými góly se řadí do TOP 20 celé NHL.

Kyle Palmieri, New Jersey, útočník Kyle Palmieri hraje pátým rokem za Devils • Foto Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports Věk: 28 let

Sezona: 45 zápasů, 17+15

Cap-hit: 4,65 milionu dolarů do konce sezony 2020/21 Nejproduktivnější hráč týmu, který trochu překvapivě po velkém letním posilování patří mezi největší zklamání sezony. Generální manažer Ray Shero údajně nechtěl vůbec debatovat o tom, že by Palmieriho vyměnil, jenže ten dostal nedávno padáka. A Tom Fitzgerald už je prý všemu otevřenější. Také on má klauzuli o nevyměnitelosti, do té si může vybrat osm týmů, kam nechce být vyměněn.

Tomáš Tatar, Montreal, útočník Tomáš Tatar poslední roky hodně cestuje • Foto Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports Věk: 29 let

Sezona: 51 zápasů, 17+27

Cap-hit: 4,8 milionu dolarů do konce 2020/21 (+500 tisíc platí Vegas) Ze slovenského forvarda se začíná stávat pořádný cestovatel. V únoru 2018 se stěhoval z Detroitu do Vegas, v září zase do Montrealu... Přitom u Canadiens byste teď nenašli produktivnějšího jedince, než je on! Kanadský klub se ho vyměnit nesnaží, však je ještě rok pod smlouvou, ale zájem už prý projevil Pittsburgh...

Tyler Toffoli, Los Angeles, útočník Tyler Toffoli zatím hrál jen za Los Angeles • Foto Reuters / Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports Věk: 27 let

Sezona: 49 zápasů, 12+15

Cap-hit: 4,6 milionu dolarů do konce sezony O odchodu vítěze Stanley Cupu z roku 2014 se začalo mluvit už na podzim a šance, že k němu dojde, je vysoká. Kings totiž čeká nepopulární přestavba a mistr světa s Kanadou z roku 2015 už toho nejspíš nebude součástí. V NHL nikdy nehrál jinde než za Los Angeles a má solidní potenciál. Před pár lety dal v jedné sezoně 31 branek.