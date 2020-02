Pastrňák si vyrovnal rekord a je k neudržení. Dál se zlepšuje, říká agent | iSport.cz

Dostal se k dorážce a suše poslal puk do branky. Boston si díky němu pojistil vedení, v tu chvíli už to bylo 4:0, český úderník slavil jen tak decentně. Vždyť sám opakuje, že střílení gólů je přece to, za co ho platí… Takže žádné vzrůšo.

Byl to pro něj 38. zásah v sezoně. Tím David Pastrňák dohnal svoje maximum z té minul, tehdy k tomu potřeboval 66 utkání. Tentokrát jich má 53, takže se dají čekat další salvy. Tedy hlavně aby mu vydrželo zdraví. „To je přeci to hlavní,“ nechce to zakřiknout.

VIDEO: Pastrňákův zásah číslo 38

Už v minulé sezoně to měl báječné rozjeté, ovšem kuriózní zakopnutí cestou z týmové večeře a následná operace palce na levé ruce všechno zhatily. Tentokrát jsou karty rozdané nadějněji. Pasta se pere s Alexandrem Ovečkinem o korunu pro nejlepšího střelce, z téhle přetahované se stává lákavý hit.

Nastupující krev, 23letý dravec versus 34letý matador, jenž Maurice Richard Trophy políbil už osmkrát. Ovšem nemíní polevovat a sbírku individuálních trofejí chce ještě doplňovat.

Po vítězství Bruins měl nejlepší český hokejista o gól navrch, ovšem ruský hokejový vládce měl odpolední zápas k tomu, aby zase odpověděl. „Jasně, že to vidím,“ pousmál se Pasta při zmínce novinářů, jestli vidí, jak ikona Capitals skóruje. Ovečkinova forma je spektakulární. Pět zápasů, jedenáct gólů. Bilance hodná střeleckého mistra.

„Sezona je dlouhá, ještě máme třicet zápasů do konce. Ovie teď jede, dobře pro něj. Je to neuvěřitelný střelec, v lize je už mnoho let. Určitě s ním nesoutěžím,“ zopakoval Pastrňák po nočním utkání.

Jméno Klub Zápasy Góly 1. Pastrňák Boston 53 38 2. Ovečkin Washington 52 37 3. Matthews Toronto 52 36 4. Eichel Buffalo 51 31 5. MacKinnon Colorado 50 30

Ano, slova, která se dají čekat. Ale je zřejmé, že by mu moc chutnalo, kdyby to byl právě on, kdo Ovečkina z trůnu sesadí. „Nechci mluvit za něj, určitě by ho to potěšilo. Ale to nic nemění na tom, že to hlavní je pro něj vyhrát Stanley Cup. Z toho, jak se spolu bavíme, mám jasný pocit, že týmová trofej je pro něj hlavním cílem. Zvlášť po minulé sezoně, kdy skončili těsně pod vrcholem,“ říká jeho dlouholetý agent Aleš Volek.

Zdá se, že padesátka by měla padnout. To by se muselo stát něco nepředvídatelného, aby se Pasta zasekl. Nebo zásah vyšší moci.

Čísla mluví jasně pro něj: zbývá odehrát 29 zápasů, do padesátky mu chybí dvanáct tref. Držitel Zlaté hokejky z posledních tří let by mohl být po delší době první hráč Bostonu, jenž nasází padesát gólů. Kdo z Bruins naposledy tuhle metu překonal? Cam Neely, současný prezident klubu, v roce 1994. Ten se tehdy zastavil na padesátce. Pastrňák by se mohl dostat výš. Mnohem výš.

„Padesátka? Bylo by to opravdu hezké. Stoprocentně si myslím, že se mi to může podařit,“ připustil český útočník před zámořskými reportéry. „Nechci se na to ale moc upnout, hlavní je, abych pomáhal mužstvu. Hrajeme týmový sport. Musím na sobě pořád pracovat, na svojí střele. A hrát takhle pořád dál.“

Jeho střela se řadí k nejlepším v zámoří. Hlavně nechytatelná rána z jedničky. To je jeho parketa. „Nepřichází to samo, opravdu na tom neustále maká. Piluje to. Proto se pořád zlepšuje,“ kvituje jeho agent Aleš Volek, jenž nedávno za svým VIP klientem byl přímo v zámoří. I tam viděl každodenní tréninkovou rutinu.

Pastrňák v NHL:

Sezona Zápasy Body 2019/20 53 75 (38+37) 2018/19 66 81 (38+43) 2017/18 82 80 (35+45) 2016/17 75 70 (34+36) 2015/16 51 26 (15+11) 2014/15 46 27 (10+17)

A nejde jenom o góly. I o body. Už jich má 75 a drží se v TOP trojce bodování ligy. Takže není utopií, ale spíš bude realitou, že sezonu zakončí skvělým double: padesátkou v gólech i stovkou v bodech. Což už je báječný počin ve stylu opravdových super star.

Z českých hráčů se to naposledy povedlo Jaromírovi Jágrovi v sezoně 2005/06 v Rangers: 54 gólů, 123 bodů (54+69).

„Na Pastovi je vidět, jak se hokejem baví. Navíc má v povaze, že chce být nejlepší. To nemá v sobě každý. On ano,“ komentuje jeho současné tažení sám Jágr. Právě Pasta po něm přebírá pozici českého hokejového ambasadora. Ale se srovnáním s ikonou na něj nechoďte. To při každém rozhovoru skromně odhání.

Bruins jsou rozjetí. Po devítidenní pauze nejdříve porazili Winnipeg (2:1), naposledy Minnesotu (6:1). Pastrňák byl v obou případech rozdílovým hráčem. Nejdříve pobral dvě asistence, potom tři body (1+2). Celkově se zdá, že dlouhá pauza, při níž hráči vyčistili hlavu a napumpovali se energií pro další boje, Bruins prospěla.

Dva zápasy, dvě výhry. Hráči věří, že v podobném módu budou pokračovat. Hlavně v play off. V minulém ročníku v bojích o Stanley Cup jim chyběla jediná výhra od slastného konce.

Ano, Pohár je to, co žene i Pastrňáka. To další jsou jen bonusy. Ale i ty jsou lákavé…