Buffalo zase v krizi. Žádné výmluvy, říká trenér. Přijde Krupp? | iSport.cz

Buffalo už devět let čeká na play off. A ani letos se Sabres zřejmě nedočkají... • Profimedia.cz

Říká se, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. S tím nechoďte do Buffala. Tam se do puntíku opakuje průběh předchozí sezony a fanoušci Sabres už začínají tušit, že série bez play off se opět protáhne. Naposledy se u Niagarských vodopádů hrály zápasy o všechno v roce 2011. Aktuální krize vyvrcholila porážkou 3:4 s Detroitem, nejslabším celkem celé NHL. „Žádné výmluvy. Hrajeme špatně,“ řekl po zápase trenér Ralph Krueger.

Ta situace atmosféru v týmu nádherně ilustrovala. Na úplném konci první třetiny se dvojice z Detroitu, Dylan Larkin a Robby Fabbri, dostala do úniku proti jedinému obránci. Jejich kombinaci měl možnost zhatit návratem do obrany Sam Reinhart, jedna z hlavních hvězd Sabres. Jenže se na pomoc defenzivě jednoduše vykašlal. Odklouzal jízdu ve vlastním pásmu a Larkin tak mohl pouhé dvě setiny sekundy před koncem třetiny zvýšit na 2:0. Reinhart si možná myslel, že dříve vyprší čas, než forvardi Red Wings zakončí, ale to ho neomlouvá.

VIDEO | Reinhartův (ne)návrat v utkání proti Detroitu

Nálada po prohře byla v kabině Sabres velmi špatná. „Nebudu se k té situaci vůbec vyjadřovat,“ zopakoval třikrát po sobě Reinhart na otázku, proč měl defenzivní povinnosti úplně na háku. Překvapivé bylo, že to vzešlo od hráče, který před několika týdny burcoval spoluhráče, aby na ledě pracovali tvrději. „Měl předtím velkou šanci, snažili jsme se Detroit zatlačit, bohužel se dostali do brejku. Rozhodně z toho gólu neviním Sama a jeho nedostatek snahy,“ řekl po zápase kouč Ralph Krueger pro web The Athletic. Zjevná snaha trochu uklidnit rozvířené vody.

Je to jen jedna malá situace, dalo by se říci, ale z širšího hlediska to vypovídá o mnohém. Buffalo má už druhý ročník po sobě prakticky totožný. Start velice dobrý, tým namlsá fanoušky a překvapuje experty kvalitním hokejem. Zhruba v polovině sezony přichází drsný útlum a hráči zničehonic začnou předvádět podobné zkraty.

To většinou stojí za tím, že se jakékoliv šance na play off rychle promění jen v planou naději. „Upřímně, vnímáme fanoušky a víme, že jsou velice nespokojeni s tím, jak se nám vede. Když při zápase, kde hrajeme špatně, bučí, tak je to jejich právo. Ale cítím z nich přesto podporu. My musíme bojovat. Odpočineme si a vrátíme se silnější,“ dodal Krueger.

Novou krev by v nejbližší době mohl do trenérského štábu přinést i německý kouč Uwe Krupp, nedávno odvolaný ze Sparty. Ten se s Kruegerem dobře zná, mají spolu nadstandardní vztah a sám Krupp se v prosinci na obhlídku terénu do Buffala vydal. Vše nasvědčuje tomu, že se v trenérské kabině Sabres bude mluvit převážně německy. Krueger je sice kanadský rodák, v Německu však dlouho působil jako hráč i trenér. Smysl to dává, nějaký impuls mužstvo jednoznačně dostat musí.

V současné chvíli ztrácejí Sabres na nejbližší postupové pozice propastných jedenáct bodů. Pokud co nejrychleji nezačnou pravidelně sbírat body, tak se o rok prodlouží už nyní nejdelší čekání na play off v rámci jedné organizace. Už to bude devět let, kdy Sabres vypadli v prvním kole Stanley Cupu s Philadelphií. Od té doby nepřetržitě narůstá mezi fanoušky žízeň po jakémkoliv úspěchu.

Buffalo bez play off sezona umístění v konferenci body ztráta na play off 2011/12 9. 89 -3 2012/13 12. 48 *-7 2013/14 16. 52 -41 2014/15 16. 54 -44 2015/16 14. 81 -12 2016/17 15. 78 -17 2017/18 16. 62 -35 2018/19 13. 76 -22 2019/20 13. 54 **-11 * zkrácený ročník kvůli výluce (48 zápasů)

** aktuální sezona (Buffalu zbývá ještě 18 zápasů)

A nálada klesá. Pomalu, ale jistě. Už v minulosti se vyrojilo několik prohlášení, že Buffalo rozhodně není místo, kde hráči vyloženě chtějí hrát. „Několikrát se mi stalo, že jsem necítil žádnou lásku k hokeji, a rozhodně jsem nebyl v kabině sám. Nikdy předtím se mi to nestalo,“ řekl před dvěma lety tehdejší elitní centr Buffala Ryan O’Reilly, nyní hvězda St. Louis a vítěz Stanley Cupu.

Roli v tom hrají špatné týmové výsledky, ale i samotné město. Jde totiž o jednu z nejméně oblíbených destinací mezi hokejisty v zámoří z hlediska vyžití. „Posledních šest let v dresu Buffala bylo strašně těžkých z pohledu psychiky. Hodně porážek a neustálé místo v podprůměru,“ dodal po konci minulého ročníku klíčový bek Rasmus Ristolainen.

Nový ročník, nová naděje. Všechny Ristolainenovy stížnosti se zdály být zažehnány. V říjnu tým vyhrál devět zápasů ze třinácti. Kapitán Jack Eichel rozjel životní sezonu. Teď už to musí šlapat, přáli si fanoušci. Předčasně. Listopad už přinesl mračna a prosinec nadšení definitivně pohřbil. „Snažíme se myslet pozitivně, ale zároveň moc dobře víme, že tohle je liga, která je o výhrách. Musíme být lepší,“ řekl pro web nhl.com útočník Curtis Lazar. Nestalo se. Sabres nejsou lepší, právě naopak.

Neprobrala je ani lednová výměna s Calgary, kdy mužstvo posílil Michael Frolík. Ten se svezl s mizernou formou spoluhráčů a nemůže se chytit. Zatím zapsal hubené dva bodíky za jedenáct duelů. Žádná sláva. „Musíme se na to podívat zpříma. Nemáme žádné výmluvy, hrajeme špatně,“ okomentoval formu svých svěřenců z posledních týdnů Krueger.