Buly vhodil vlčák, Frk mezi stíhačkami slavil: Hrát pod širým nebem je sen | iSport.cz

PŘÍMO Z COLORADA | Kings si zavolali Martina Frka z farmy a má za sebou druhý zápas. Na něj asi nikdy nezapomene. Ve vojenské základně 2 000 metrů nad mořem jeho tým vyhrál nad Coloradem 3:1. Zápas pod širým nebem sledovalo 43 tisíc fanoušků. „Celé to měli úžasně zorganizované, při hymně seskakovali parašutisti, nad stadionem přeletěla letadla, všechno do sebe dokonale zapadalo,“ pochvaloval si. A teď už NHL nepustit!

Ani neměl šanci moc promrznout. Na ledě strávil Martin Frk přes 14 minut. Vystřelil jednou, ke své obávané bombě golfákem se nedostal. Ovšem jednou poslal parťáka Adriana Kempeho do samostatného úniku, bohužel pro Kings, nedal. „Jsem šťastný, že tady vůbec můžu být a chci tady zůstat co nejdéle. Vážím si, že jsem dostal šanci hrát tenhle zápas,“ užil si český útočník výsledek i výjimečnou atmosféru utkání pod širým nebem.

Začínali jste, když na teploměru svítila nula. Jaký byl hokej ve velké zimě i dvoutisícové nadmořské výšce?

„Během první třetiny jsem si zvykl. Počasí bylo super, nesněžilo, nepršelo, takže ideál. Led byl taky dobrý. Jediným problémem byl vzduch. Když jste si trochu protáhli střídání, zavařili jste se a plíce začaly pálit. Celkově to bylo určitě super.“

Kam tenhle zápas patří ve vaší kariéře?

„Hodně nahoru, rozhodně jeden z nejlepších. Bylo tady hodně diváků, přes 40 tisíc. Hrát pod širým nebem v NHL je sen. Jsem moc rád, že jsem byl u toho, navíc jsme vyhráli, což je nejsladší.“

Byla to i velká show s ohňostroji, hudbou, stíhačkami. Zapůsobila na vás scéna zápasu?

„Hrozně, paráda. Když pak seskakovali parašutisti s vlajkou, padne vám brada. Celý to byl super zážitek, nemám nic, co bych řekl proti. I když nejsem Američan, trochu vám při tom všem běhá mráz po zádech.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu mezi Coloradem a LA

Povolí i někdy koncentrace, že při zápase zkontrolujete našlapané tribuny, co se tam vlastně děje?

„Na střídačce jo, tam se porozhlídnete. (usměje se) Bylo docela zvláštní, že jsou lidi tak daleko od nás a ne na mantinelu, jak jsme zvyklí z NHL. Jinak senzace, zázemí skvělý, všechno do toho skvělého zážitku zapadalo.“

Nebolí hokej v mrazu vlastně víc?

„Nebyla zase tak úplná zima, aby tělo promrzlo. Navíc si dáte pár rychlých střídání, dostanete se do tempa. Přišel jsem si rozpumpovaný, nebyl jsem prokřehlý, takže tělo bylo připravené, že třeba přijde hit. Tady problém nebyl. Spíš fakt šlo o to, aby se nepřetahovala střídání. Pak by to bylo hodně těžký s dechem.“

Zažil jste už někdy, že by čestné buly vhazoval vlčák?

„A víte, že už jo? (usměje se) Minulý rok, když jsem byl ještě v Detroitu, jsme takovou věc měli taky.“

Taky vám mohl ale puk sežrat a bylo po zápase, ne?

(směje se) Přesně. Ne, oni jich určitě měli schovaných hodně. I kdyby si ho odnesl, tak máme náhradní.“

So @AF_Academy, Grizzly is coming home with us and is now a member of the LA Kings...cool? Cool. 🐶 pic.twitter.com/ERokIlB86N — LA Kings (@LAKings) February 16, 2020

Dlouho byl stav 1:1. Cítil jste, jak roste napětí, že nikdo nechce udělat chybu?

„Pro fanoušky by bylo asi skvělý, kdyby to šlo až do samostatných nájezdů. No ale my jsme moc rádi, že jsme minutu před koncem rozhodli. Tyhle zápasy venku jsou vždycky spíš o obraně, nechcete udělat chybu.“

Odehrál jste nakonec něco přes 14 minut. Čekal jste takovou důvěru?

„Rozhodně si není na co stěžovat. Byl jsem moc rád, že mi trenér věří a dával mě do hry s dobrými hráči Jeffem Carterem a Adrianem Kempem, to mi může hodně pomoci. Měli jsme tam pár šancí, ale bohužel jsme žádnou nedali a jeden gól dostali. Z tohoto pohledu to bylo těžký. Hlavní je ale výhra, rozhodla naše první lajna, takže všechno super.“