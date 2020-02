Pastrňák dal gól, rival hned vrátil úder. Kubalík vyzrál na Ritticha, ten střídal | iSport.cz

Pavel Francouz se postavil po zranění Philippa Grubauera na začátku třetí třetiny do branky Colorada, které v utkání pod širým nebem podlehlo Los Angeles 1:3.

Pastrňák v 54. minutě dovršil výsledek a po krásném průniku Brada Marchanda zamířil do odkryté branky. Třiadvacetiletý rodák z Havířova díky tomu překonal svoji bilanci z minulé sezony, kdy nasbíral 81 bodů za 38 gólů a 43 asistencí ze 66 utkání.

