Na Gudase huláká, s Vránou tančí. Tak vypadá Ovečkinův rituál před zápasem | iSport.cz

Než hráči Washingtonu vstoupí na led, čeká je trocha zábavy. Vlastně je to celkem pořádná porce. A v hlavní roli je Alexandr Ovečkin, lídr týmu, který nabíjí pozitivní energií nejen na ledě, ale i před vstupem na něj. Co na tom, že už čtyři zápasy nebodoval a dál tak čeká na sedmistý gól kariéry, od kterého je pouhé dva zásahy.

Tenhle pohled prostě pobaví, pozorovat, co se děje u hráču Capitals těsně před tím, než vstoupí na led, je zkrátka zábava.

Všemu vévodí šoumen Ovečkin, který do svého trojčení zapojí velkou část kolegů. A je vidět, že všechno je řádně nacvičené.

Nejprve zblízka houkne na Carla Hagelina, ten už je ale evidentně připravený, protože ani nehne brvou. Pak přichází na řadu Gudas. Stoupne si před ruského kapitána a s pobaveným výrazem zakřičí „Jdeme ku*** na to!“ Odpověďí mu je: „Ku*** jdeme!“ a následuje smích.

Dalším na seznamu je týmový silák Tom Wilson. Po troše srážek a hekání se v záběru objeví John Carlson následovaný Jakubem Vránou. Dojde na plácání a tanečky a pak na nejhlasitější vložku, pořvávání na T.J. Oshieho.

Až v tuhle chvíli jsou hráči skutečně nabuzení a vstupují na led.

Ve Washingtonu si to prostě umí užít, a to, že byli slušnou část sezony na prvním místě v lize, a teď drží výborné třetí, také dost pomáhá. Jediné co zbývá, je tedy ta sedmistovka! A je vidět, že tlak na lídrovi Capitals visí.

Naposledy gólově uspěl 4. února, když dal hattrick Los Angeles. Od té doby sice střílí čím dál víc (2, 6, 7 a 8 střel), ale gól proti Philadelphii, Islanders, Coloradu ani Arizoně nedal. Proti New Yorku si navíc připsal ještě čtyři záporné body. Naposledy proti Coyotes kromě osmi střel na branku navíc přidal dalších devět mimo. Snaha by tedy byla.

„Samozřejmě se člověk chce trefit a hodit to za hlavu, ale když ty góly nedáte, tlačíte to pořád před sebou,“ řekl pro NHL.com. „Nemůžete se na to pořád soustředit, prostě to časem přijde,“ dodal.

Ale lehké to majitel čtyřiceti zásahů v sezoně skutečně nemá. To potvrdil i brankář Antti Raanta, který proti němu stál právě jako strážce klece Arizony. „Všichni tady v hale věděli, že mu chybí dva zásahy k 700 a já rozhodně nechtěl být ten, který bude vidět ve všech záběrech, až se jednou budou tyhle momenty promítat,“ řekl šikovně Fin.

„Trefil tyč a pákrát jsem měl kliku, za mě dobrý,“ pokračoval.

Další šanci bude mít Ovečkin v noci na úterý na ledě Vegas Golden Knights.