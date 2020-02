Tak špatní jsme dlouho nebyli, zlobil se kouč. Hvězda usadila gestem fanoušky | iSport.cz

V NHL si týmy pomalu upevňují pozice před play off, ale ne každý má samozřejmě formu, jakou by si přál. Slabší dny si poslední dobou vybírá například Toronto, které by mělo patřit k favoritům ročníku, ale místo toho je teď pouze na hraně postupu. V neděli navíc přišla prohra 2:5 na ledě Buffala a pak už to trenér Shledon Keefe nevydržel. „Takhle špatní už jsme dlouho nebyli," zlobil se.

Nezní to jako když hraje Boston s Montrealem, Calgary s Edmontonem nebo svého času třeba Colorado s Detroitem. Ale přesto je mezi Sabres a Maple Leafs letitá rivalita a dá se to pochopit. Oba kluby jsou od sebe vzdálené necelé dvě hodiny jízdy autem, a to je v měřítku NHL maličkost.

A samozřejmě není žádnou novinkou, že proti někomu, koho člověk nemá rád, se mu bojuje lépe. Buffalo v žádném případě ještě nemusí skládat zbraně, na poslední postupovou pozici do play off mu chybí jen devět bodů, ale favoritem utkání byli přece jen hosté.

Jenže to bylo na papíře, na ledě to vidět nebylo. Už v 10. minutě kanadský tým prohrával 0:2, a ačkoliv skóre ještě srovnal, na víc než dvě branky se nezmohl. „Už nějakou dobu je naše hra hodně rozháraná, ale dneska to bylo ještě jiné. Dneska jsem měl pocit, jako kdybychom tu ani nebyli,“ zlobil se Keefe.

Jeho tým se nechal přehrát a přestřílet v poměru 22:36 a hvězdní Auston Matthews, John Tavares či William Nylander skončili bez bodu. Vrcholem pak byla třetí část hry, kde Sabres rozhodli utkání třemi góly během minuty a 31 vteřin. Takhle rychle dalo Buffalo mimochodem tři branky naposledy v roce 1998 a byl u toho tehdy střelecky i Václav Varaďa...

Tentokrát uspěli Jack Eichel, Kyle Okposo a Jimmy Vesey, a především kapitánův zásah způsobil pozdvižení, ačkoliv ten Okposův byl podstatně hezčí. Navíc pro něj byl pětistým bodem v lize.

Třiadvacetiletý Eichel je už od pohledu frajírek, sebevědomí má na rozdávání. Jenže v lize patří mezi naprostou špičku, takže některé své excesy si může dovolit. Tentokrát zaperlil tím, že po vstřelení gólu na 3:2, který se nakonec ukázal jako vítězný, zajel k mantinelu a naznačil rukama hloučku fanoušků Toronta, ať zůstanou sedět.

Jack Eichel scores the go-ahead goal and tells the Toronto fans in Buffalo to sit down pic.twitter.com/Z5spcqCd6A — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 17, 2020

„Co k tomu říct? Nevím, napište si k tomu co chcete,“ řekl po zápase žurnalistům s úsměvem na tváři.

Mohl si ho narozdíl od soupeře dovolit. Toronto totiž má jedinou výhru v základní hrací době v posledních pěti zápasech...