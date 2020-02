Pastrňák vs. Draisaitl. Edmontonu na ledě může chybět 774 milionů korun | iSport.cz

superhvězdná dvojice letos Edmontonu ve 27 utkáních vygenerovala společně neuvěřitelných 95 bodů. Jak to? Sport.sk si přizval k rozhovoru Leona Draisaitla i jeho otce Petera a o zajímavá témata nebyla nouze. • profimedia.cz

Zac Rinaldo rozdával hity, tenhle schytal Leon Draisaitl • Jason Franson/The Canadian Press via AP

David Rittich padl Leonu Draisaitlovi pod nohy a Calgary mělo vyhráno • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Aktuální individuální hokejová špička se střetne ve středečním utkání mezi Edmontonem a Bostonem. I když.... Mohlo by to být ještě lepší, a to podstatně. Na vině je široká marodka kanadského týmu, která zní významně z pohledu jmen, ale asi ještě výrazněji z pohledu peněz. Oilers by totiž měli chybět hokejisté v hodnotě 33,5 milionu dolarů, tedy více než 774 milionů korun!

Tři ze čtyř aktuálně nejproduktivnějších hráčů NHL jsou právě z Bostonu a Edmontonu. Mezi prvního Leona Draisaitla, třetího Davida Pastrňáka a čtvrtého Connora McDavida se vklínil akorát coloradský Nathan MacKinnon. Středeční zápas by tedy měl nalákat každého hokejového fajnšmekra. Jenže něco mu bude přece jen chybět.

Kanadský klub trápí zranění, a to ve velkém. Nechť promluví dolary!

Hrát nebude kapitán Connor McDavid (z platového stropu ročně ukrojí 12,5 milionu dolarů / 289 milionů korun), od konce ledna je mimo střelec James Neal (5,75 milionu dolarů / 132,9 milionu korun), čerstvě nehraje klíčový zadák Oscar Klefbom (4,167 milionu dolarů / 96,3 milionu korunú) a dál chybí veterán Kris Russell (4 miliony dolarů / 92,4 milionu korun), útočník Sam Gagner (3,15 milionu dolarů / 72,8 milionu korun), suspendovaný Zack Kassian (1,95 milionu dolarů / 45 milionů korun), dlouhodobě zraněný Kyle Brodziak (1,15 milionu dolarů / 26,5 milionu korun) a nováček Joakim Nygard (925 tisíc dolarů / 21,3 milionu korun).

Na druhou stranu na Bruins nečeká nic snadného, i když by se to podle množství chybějících opor mohlo zdát. Bez McDavida totiž Edmonton odehrál zatím čtyři zápasy, třikrát vyhrál a netřeba si nic nalhávat, bylo to díky Draisaitlovi, který si připsal deset bodů, za tři góly a sedm nahrávek.

„Podle mnoha lidí nedokážu hrát sám, dovedu to jen s Connorem. My teď ukazujeme, že rozhodně nejsme tým jednoho muže,“ řekl pro The Athletic německý útočník, který ukazuje, že je v této fázi sezony díky zraněnému spoluhráči speciálně motivovaný.

Edmonton bez McDavida přehrál Chicago, Floridu a Carolinu, padl jen s aktuálně nejrozjetějším týmem soutěže z Tampy. Ale jen velmi těsně. „Není to jen o mně, tohle všechno jsme zvládli jako tým,“ pokračoval Draisaitl.

Proti Bostonu se Edmonton vydá v této sezoně podruhé, první bitvu na začátku ledna navíc ovládl. Na soupeřově ledě vyhrál i díky gólu a nahrávce Draisaitla 4:1, Bruins nebyl nic platný ani úvodní gól utkání z hole Davida Pastrňáka.

Dojde na odvetu?