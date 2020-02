Mrázek vychytal Nashville, Voráček konečně skóroval. Trefil se i Frk | iSport.cz

Góly

Domácí: 14:02. Naměstnikov, 15:07. Anisimov, 15:16. Batherson, 17:31. Anisimov, 29:00. Pageau, 52:53. Pageau, 59:14. Duclair

Hosté: 02:14. Montour, 10:12. Montour, 22:36. Okposo, 33:47. Olofsson

Sestavy

Domácí: C. Anderson (M. Högberg) – Hainsey (A), Chabot (A), Englund, Goloubef, N. Zajcev, Reilly – Co. Brown, Pageau (A), B. Tkachuk – Batherson, Tierney, Naměstnikov – Duclair, Anisimov, N. Paul – Ennis, White, Sabourin. Hlavní trenér: D.J. Smith.

Hosté: C. Hutton (J. Johansson) – Ristolainen, Montour, C. Miller, Dahlin, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Sheary, Rodrigues, Skinner – Vesey, Lazar, Ma. Johansson (A) – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons. Hlavní trenér: Ralph Krueger.

Rozhodčí

Brandon Blandina, Peter MacDougall. Čároví: Shandor Alphonso, James Tobias

Stadion

Canadian Tire Centre, Ottawa

Návštěva

15040 diváků