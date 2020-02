Mrázek o stresu z přestupů, boji o play off i milníku: Haška už asi nedoženu | iSport.cz

Zdálo se, že si branku Hurricanes uzmul nadobro pro sebe. Jenže přišlo několik proher a Petr Mrázek se zase začal střídat s konkurentem Jamesem Reimerem. „Vztah spolu ale máme parádní,“ povídá upřímně 28letý český gólman. V nabité Metropolitní divizi patří Carolině až čtvrté místo, boj o play off bude tvrdý. „Tlak cítíme, ale nehroutíme se. Jdeme za tím,“ dodává Mrázek.

Výhry střídají prohry. Zatím je to pro Carolinu sezona jako na houpačce, že?

„Přesně tak, hrajeme nahoru dolů. Není to ideální. Osobně si ale nemůžu na nic stěžovat. Chytám, mám od trenérů důvěru. Loni to bylo jiné, na konci sezony jsme dotahovali ztrátu a dostali se do parádního laufu. To nám teď chybí, ale bojujeme. Naše divize je bohužel strašně těžká, budou tam rozhodovat detaily.“

Vy jste tým v posledních dvou zápasech dovedl k výhrám. Proti Nashvillu jste inkasoval jen jednou a předvedl jste několik parádních zákroků. Vítaná injekce pro sebevědomí?

„Po přestávce na All Star šly moje výkony zase trochu nahoru, jsem víc stabilní. Cítím se dobře, daří se mi. Od St. Louis jsem sice dostal šest gólů, ale nechytalo se mi tak špatně. Občas to tam prostě napadá. Na to ale vůbec nemůžete myslet, nechat se tím rozhodit. To se mi zatím daří.“

V úniku jste parádně vychytal Ryana Johansena. Po každém takovém těžkém zákroku sebou jakoby radostně škubnete, pokývnete hlavou. Víte o tom?

„Jo, vím, že to dělám. Všimli si toho i lidi tady v Americe. Není to ale nějaký projev mojí radosti. Mám volnější helmu i vestu, takže vždycky si je po nějakém větším zákroku tím škubnutím vrátím na původní místo. Ani pod maskou si nic neříkám, že bych se pochválil nebo něco.