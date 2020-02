NHL ONLINE: Ovečkin se dočkal milníku, konečně má gól číslo 700 | iSport.cz

Góly

Domácí: 31:10. Malkin

Hosté: 00:14. Girgensons, 06:48. S. Reinhart, 10:51. Eichel, 45:39. Skinner

Sestavy

Domácí: Jarry (M. Murray) – Letang (A), J. Johnson, J. Schultz, M. Pettersson, Ruhwedel, Trotman – Simon (A), Crosby, Zucker – Rust (C), Malkin, Angello – Hörnqvist, Agozzino, McCann – Lafferty, Blueger, B. Tanev.

Hosté: C. Hutton (J. Johansson) – C. Miller, Dahlin, Ristolainen, Montour, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Frolík, Lazar, Skinner – Sheary, Ma. Johansson (A), Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Rozhodčí

Stadion

PPG Paints Arena, Pittsburgh