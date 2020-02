Pasta mohl být v St. Louis! Šéfskaut: Přehlasovali mě. Proč to neklaplo? | iSport.cz

David Pastrňák slaví výhru v prodloužení, to rozhodl svým zásahem • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Jak by asi kluby NHL volily v draftu, kdyby viděly do budoucnosti? Tak třeba David Pastrňák by šel v roce 2014 rozhodně výš než 25. Možná by ho Florida vzala jako absolutní jedničku. Anebo by ukázala na Leona Draisaitla? „Já bych bral Pastu. Měl jsem ho na svém listu vysoko, bohužel mě ale přehlasovali,“ vzpomíná na draft před šesti lety evropský šéfskaut St. Louis Jan Vopat.

Měl ho detailně nasledovaného. Věděl, že z něj jednou bude světový hokejista. Jenže St. Louis před šesti lety doporučení svého skauta Jana Vopata nedbalo a v draftu ukázalo na někoho jiného. „Byl jsem přesvědčený jako málokdy jindy, že Pasta je světový hráč, který to dotáhne daleko. Jsem rád, že jsem se nespletl,“ říká ředitel evropského skautingu Blues Jan Vopat.

Když se na draft 2014 podíváte s odstupem těch necelých šesti let, kdo by se stal jedničkou dnes? Počítám, že Aaron Ekblad by to nebyl.

„To určitě ne. Je jasné, že by jí byl buď David Pastrňák, nebo Leon Draisaitl. Tak to většinou chodí, po nějakých pěti letech od draftu už hráči mají mít na hru týmu nějaký vliv. Pak se draft v návaznosti na to analyzuje a zjišťuje se, že jedničkou by byl asi někdo jiný.“

Koho byste vybral vy?

„Z mého pohledu by to bylo extrémně vyrovnané. Řeknu ale, že o jedno procento víc bych dal Pastrňákovi. Měl jsem ho vždycky rád, byl jsem fanouškem jeho hry a hokejového myšlení. Možná v tom hraje trošku roli i to, že je Čech, to se přiznám. Vzal bych Pastu. Na druhou stran hráč kalibru Draisaitla… centr s mimořádným talentem, schopnostmi a skvělou postavou je úžasný. Centři jsou navíc cenění malinko víc. Najít takového středního útočníka je těžší, než najít skórující křídlo.“

Proč se mu tehdy tolik nevěřilo? Na řadu přišel až jako 25. v pořadí.

„Zaprvé bych jmenoval jeho průměrný výkon na mistrovství světa do 18 let v tom roce.