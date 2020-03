Letí pro Stanley Cup?! Ničitel Wilson nepochodil, Voráček a spol. drtí NHL | iSport.cz

Připoutejte se, za chvilku přistaneme v destinaci play off. A pak se uvidí... Specializovaný zámořský statistický server Money Puck má za to, že nejžhavějším kandidátem na zisk Stanley Cupu jsou aktuálně Letci z Philadelphie. Hrají famózně, klíčové persony hrnou body, noční venkovní výhra 5:2 nad silným Washingtonem byla pro Flyers už sedmou v řadě. Jak s týmem ale zacloumá zranění Jamese van Riemsdyka?

Dvakrát Columbus, Winnipeg, San Jose, dvakrát Rangers a naposledy Washington. Všechny tyto týmu zkusily na přelomu února a března skalpovat Philadelphii a pohořely. Z posledních sedmi utkání mají Flyers skóre 32:15. Posledním, kdo partu Alaina Vigneaulta porazil, byla 16. února na domácím ledu Amalie Areny Tampa (5:3).

"Ukazuje to, jak strašně velké odhodlání a touhu vítězit kluci mají. Hrajeme těsné zápasy, ale dokážeme z nich vydolovat dva body. Samozřejmě jsme defakto ještě nic nedokázali, ale náš herní projev je velkým příslibem. A porazit Capitals u nich doma? To je velkolepé," těšilo Vigneaulta noční vítězství, které gólem a asistencí zrežírovali Ivan Provorov a Kevin Hayes.

„Hrajeme jeden za druhého, do každé situace dáváme více než 100%. Nálada je úžasná,“ rokoval s novináři Provorov.

Flyers utavili předloňské vítěze Stanley Cupu třikrát ze čtyř duelů v letošní sezoně. Nic na tom nezměnil ani divočák Tom Wilson, který vybláznil 18.573 fanoušků několika monster hity a dvěma bitkami, během kterých se pomlátil s Natem Thomsonem a Robertem Haggem.

Jedno "ačko" bral i Jakub Voráček, s jednačtyřiceti asistencemi nejlepší nahrávač týmu. 30letý forvard si připsal sedmý bod z posledních tří zápasů a celkově 53. v sezoně, z českých hokejistů je produktivnější jen David Pastrňák (92). A září i jeho spoluhráči, nejproduktivnější Letec Travis Konecny bodoval čtyřikrát v řadě (4+3), Kevin Hayes z posledních sedmi střetnutí vydoloval devět bodíků (6+3).

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 65 108 67 -6 18 213 2. Connor McDavid 32 63 95 61 -4 28 202 3. David Pastrňák 47 45 92 67 24 38 262 4. Artěmij Panarin 32 58 90 65 33 18 197 5. Nathan MacKinnon 34 54 88 66 10 12 308 6. Brad Marchand 28 56 84 67 28 72 180 7. Nikita Kučerov 31 49 80 64 25 34 191 8. Patrick Kane 29 51 80 66 6 40 248 9. Auston Matthews 46 33 79 67 20 8 275 10. Jack Eichel 35 42 77 65 7 34 217 Zobrazit celou tabulku

Z posledních 21 utkání vytěžili Voráček a spol. 33 bodů (16-4-1). Flyers si díky výhře v Capital One Areně upevnili druhé místo v Metropolitní divizi, bod právě za Washingtonem, a optikou celé soutěže jsou šestým nejlepším týmem deset bodů za prvním Bostonem. Mají i šestý nejlepší útok (225 vstřelených branek).

I proto si experti z Money Puck myslí, že by to Flyers po roční odmlce v play off mohli dotáhnout až na nejvyšší stupínek. Šanci jim dávají 12.3%, druhé je Vegas s 12% a třetí Boston s 9.3%. "Víme, že máme silný tým a že můžeme porazit kohokoliv," souhlasí s odvážnou predikcí Voráček.

Co úřadující šampioni ze St. Louis? Nic moc, pouze 5.7%. Ve finále Stanley Cupu se Philadelphia představila naposledy v ročníku 2009/10, kdy nestačila 2:4 na Chicago. Poslední krok se vůbec oranžovo-černé partě nedaří, stejně jako proti Blackhawks dopadla i v roce 1997 po rychtě od Detroitu 0:4, v roce 1987 a 1985 dvakrát nestačila na Edmonton (3:4 a 1:4). V roce 1980 byli nad jejich síly Islanders (2:4) a v roce 1976 Montreal (0:4). Poslední, a notně vousaté, juchání se stříbrným plecháčem proběhlo po sezoně 1974/75 díky skalpu Buffala (4:2).

"Kluci konečně začínají věřit, že jsme dobrý tým. Pokud takhle dokážeme hrát každý zápas, získáme dobrou výchozí pozici do play off. A pak už je možné všechno," těší brankáře Briana Elliotta, který pomohl k sedmému úspěchu pětadvaceti úspěšnými zásahy. Pro Philadelphii jde o nejdelší vítěznou šnůřu od ledna 2019, kdy dokázali srazit osm soupeřů v řadě.

Oproti loňsku už mají Flyers více bodů

Jednu vadu na kráse ale najdeme... V nejbližších zápasech jim bude chybět americký útočník James van Riemsdyk (letos 19+21), který odstoupil v první třetině kvůli zlomenině ruky v oblasti zápěstí. Délka jeho pauzy zatím není známá.

"Když ztratíte hráče jeho kalibru, hned začnete přemýšlet, kdo ho nahradí, kdo převezme zodpovědnost, kdo získá jeho čas na ledě. Naštěstí máme v kabině hodně kluků, kteří hrají ve výborné formě a dokážou jeho roli zastat," myslí si Elliott.

Do konce základní části zbývá odehrát Philadelphii šestnáct zápasů a už teď mají o tři body více (85) než vloni, kdy se na Stanley Cup dívali maximálně v televizi. Hlavně nepolevit. Šéf střídačky Vigneault má dva úkoly: rozetnout, kdo bude brankářskou jedničkou, 21letý supertalent Carter Hart (37 zápasů, 2.51, 90.9%), nebo 13 let starší veterán Elliott (27 zápasů, 2.87, 89.9%), a udržet solidní přesilovku.

Flyers aktuálně využívají početní výhody s úspěšností 21.6% (v šesti z posledních sedmi střetnutí se v ní prosadili) a patří do TOP 10 soutěže v této statistice. "V poslední době nám fungují až neuvěřitelně dobře. Je to naše velká zbraň. Dáváme z přesilových her důležité góly v klíčových chvílích," pochvaluje si Vigneault.

Tak jen tak dál, ať je let zdárný!

