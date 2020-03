Kubalík o třicetigólové sezoně. Jak bere přerušení NHL kvůli viru? | iSport.cz

„Posledních pár zápasů jsem to v hlavě měl, i kluci mi to připomínali. Je to taková hezká meta,“ usmíval se Kubalík, který třicátého gólu dosáhl při posledním střídání zápasu proti San Jose Sharks. „Jsem samozřejmě rád, že se to povedlo ještě během první sezony,“ dodal.

Český kanonýr přiznal, že původně měl od sezony menší předpoklady. „Můj hlavní cíl bylo dostat se do prvního týmu a udržet se tam co nejdéle. To se mi, díky bohu, podařilo. Potom si zápas od zápasu člověk věří víc a víc a dostává větší prostor,“ řekl 24letý plzeňský rodák.

Kubalík žije v Chicagu s přítelkyní Klárou. „Myslím, že už jsme si zvykli, i když na začátku to byl šok. Našli jsme si tady restaurace a místa, kam chodíme rádi. Myslím, že si to tady užíváme,“ řekl.

Kubalíkovu průlomovou sezonu náhle zarazila pandemie koronaviru, NHL je do odvolání přerušená. „Hodně se sleduje Evropa, Itálie, kde je situace nejhorší. Tady se tomu snaží co nejvíce zabránit, všichni víme, co se děje. Doufám, že to bude v nejbližší době v pořádku,“ doplnil útočník Blackhawks.