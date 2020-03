Stav izolace, ale naděje žije. Jak by šlo zachránit sezonu NHL? | iSport.cz

Na sociálních sítích ta zpráva vyvolala spoustu pobavených komentářů. Jenom pár hodin po tom, co NHL ve čtvrtek ohlásila přerušení soutěže na neurčito, se skupině vědců ze Sunnybrook Research Institute v Torontu podařilo izolovat a naklonovat vzorek nového typu koronaviru, což by měl být zásadní krok k vytvoření vakcíny proti devastujícímu onemocnění.

„Seberte Kanaďanům hokej a hned najdou lék na Covid-19!“ psali fanoušci na Twitteru. Humor je evidentně jednou z mála zbraní, kterou lidé nejen v Kanadě mohou čelit aktuální pandemii.

Šéfové NHL ovšem mají hlavu plnou spíše obav než důvodů ke vtipkování. V první řadě obav o zdraví hráčů, zaměstnanců a diváků, ale i velkých ekonomických ztrát. „Kdyby šlo jenom o peníze, tak my i další hrajeme dál. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost celé rodiny NHL, zvláště fanoušků,“ zdůrazňuje šéf ligy Gary Bettman.

Jedno je však jasné: ať už se NHL v této sezoně ještě rozběhne, nebo ne, byznys o objemu pěti miliard dolarů ročně to zásadně pocítí. Už jenom každým zrušeným zápasem přichází liga o 1,5 až 3 miliony dolarů. Hráči sice byli ujištěni, že dostanou od klubů i zbývající tři šeky, které jim za tuto sezonu náleží (placeni jsou pouze za základní část, v play off se hraje o v podstatě symbolické bonusy), ale zároveň jsou jejich příští výdělky závislé na příjmech celé ligy. Dělí si je s majiteli klubů půl na půl.

V Dallasu se pomalu připravovali na play off, ale z toho teď nic nebude • Foto Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports

Ještě před propuknutím pandemie NHL oznámila, že výše platového stropu by se mohla posunout na historicky nejvyšší hranici 84-88 milionů dolarů na tým, ale v případě dalších výpadků se spíše vrátí někam k současným 81,5 milionům. Znamenalo by to, že hráči, kterým v létě končí smlouva, budou složitěji vyjednávat o nové a že kluby budou maximálně využívat pravidlo o vyplácení z kontraktů. I proto se NHL bude maximálně snažit, aby se závěr sezony dal ještě zachránit.

Zatímco NBA si naordinovala minimálně třicetidenní pauzu, hokejisté věří v třítýdenní odklad. I kdyby to ale dopadlo takhle optimisticky, je velmi pravděpodobné, že by se zbývající program odehrál bez fanoušků. Vedení zatím rozeslalo hráčům pokyny, co smějí během nucené pauzy dělat a co ne. V podstatě by si měli naordinovat osobní karanténu, být ve městech, kde žijí během sezony, nechodit do posiloven a připravovat se v domácích podmínkách, maximálně s určitou opatrností venku.

Důvod je jasný: nikdo z hráčů se nesmí nakazit koronavirem.

Ve chvíli, kdy by se tak stalo, naděje na restart sezony poklesne k nule. Zatím není evidován jediný pozitivní případ, na rozdíl od dvou v NBA. Ale pravdou je i to, že testována byla jen menšina hokejistů. Pokud by se sezona rozběhla, počítá se s tím, že by za dva týdny proběhly tréninkové minikempy a pak by hned začalo play off.

Jelikož týmy mají odehraný různý počet zápasů, zřejmě by se postupovalo nikoli na základě získaných bodů, nýbrž podle procentuální úspěšnosti. NHL má relativně dost času, není tlačená žádným pevným termínem. Klidně může vrchol play off posunout do července. Hráčům sice končí 30. června smlouvy, ale v zájmu obou stran bude případně je o měsíc prodloužit.

Problém by nebyl asi s odložením draftu a začátku trhu s volnými hráči – NHL už s tím má ostatně zkušenost z roku 2005, kdy se k životu rozbíhala po roční výluce. Jak tvrdí zámořští insideři, mezním datem pro sedmý finálový zápas je 24. červenec. To by měly začít olympijské hry v Tokiu a NHL by určitě nechtěla kolidovat s událostí, kterou by sledoval celý sportovní svět.

Úplně opuštěna Wells Fargo Center ve Philadelphii • Foto Reuters / Bill Streicher-USA TODAY Sports

Bohužel nikdo dnes netuší, kdy bude pandemie kulminovat a kdy se život vrátí do klidnějších poměrů. Pro NHL může být osudné i to, že se hraje ve dvou státech. V USA už je vyhlášen nouzový stav, každá ze zemí bude zřejmě přijímat odlišná opatření a vyloučit nelze ani uzavření hranic.

Bettman vyjádřil aspoň naději, že příští sezona už bude probíhat v normálních podmínkách. Ale ani to nemusí platit. Pokud by se skutečně hrálo až do července, zřejmě by musel být posunut start příštího ročníku, případně zrušeno Utkání hvězd, aby se uspořilo místo v nahuštěném programu, nebo zkrácené tréninkové kempy, po čemž ostatně volá řada expertů už dávno.

Teoreticky by mohl být ohrožen i pražský zápas Boston-Nashville naplánovaný na počátek října.