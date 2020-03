Karanténa i hrozba vězení? Hokejoví krajánci prchají, jak to jen jde | iSport.cz

Kdo uteče, vyhraje - i tak to vypadá s cizinci v evropských hokejových ligách v posledních dnech. Ten, kdo může, se žene domů dokud to ještě jde a kvůli koronaviru se neuzavírají hranice. „Když mi nějaká paní zaklepala na dveře a řekla mi, že pokud budu chodit ven, hrozí mi pokuta nebo vězení, tak jsem se trochu vyděsil," řekl kanadský gólman Kristian Hufsky, který v tomto ročníku patřil třetiligovému německému Hannoveru.

Dvacetiligový Hufsky je mužem, o kterém pravděpodobně nikdy neslyšel ani hokejový fajnšmekr. Poslední dvě sezony strávil v málo známé OJHL (Ontario Junior Hockey League) a pro ročník 2019/20 se vydal do Německa. Těžko říct, jestli to s odstupem času bude hodnotit jako správné rozhodnutí.

Rodák z Ontaria, který je v pondělí osmým dnem v domácí karanténě, zažil skvělý ročník. Jenže s černou tečkou. Oberliga Nord minulý týden zavřela, žádné vyřazovací boje se nehrály. A co hůř jeden z jeho spoluhráčů byl na COVID-19 pozitivně testován.

„V případě, že bych na sobě pociťoval symptomy, mám zavolat a lékař by přijel ke mně domů,“ řekl gólman pro The Score. „Občas mě trochu přepadá paranoia, ale snažím se zůstat pozitivní a nemyslet na to. Myslím, že budu v pohodě,“ řekl a dodal, že volný čas vyplňuje chatováním s kamarády, sjížděním her na PlayStationu či sledováním YouTube.

Podobně na tom je také o deset let starší Éric Faille, který sezonu strávil ve druholigovém švýcarském Klotenu a v celé soutěži byl třetím nejproduktivnějším mužem. Narozdíl od Hufskyho se ale ve chvíli, kdy viděl, jak se nemoc v alpské zemi rozbíhá, stihl vrátit domů do kanadské provincie Saskatchewanu.

Éric Faille hájil barvy Kanady na posledním Spengler Cupu • Foto Profimedia

„Když to v Číně začalo, každý jsme si jen říkali, že sem k nám se to nikdy nedostane. Najednou to bylo v Itálii a šířilo se to. A Itálie to už bylo kus od nás,“ vysvětloval Faille už z bezpečí domova.

Rázem se objevila první nařízení, a ta se tedy týkala samozřejmě hlavně hygieny. „Víc jsme si myli ruce, všude byla dezinfekce, žádné podávání rukou... Najednou jste to měli v hlavě,“ vysvětlil.

Play off pak začalo s diváky, pokračovalo bez nich. Radost byla pryč, začal převládat strach. Každému bylo jasné, že s hokejem bude konec.

Konec sezony hráčům stále nedochází

O několik tisíc kilometrů severněji se se stejným problémem pere útočník Lucas Edmonds. „Snad Kanada nezavře hranice dřív, než budu moci odjet,“ řekl s nervózním smíchem.

Edmonds se sice narodil v Kanadě, ale jinak už dlouhé roky hraje ve Švédsku, za mořem jen tráví léto. Ale je občanem obou zemí.

„Abych řekl pravdu, zatím mi ještě nedošlo, že sezona skončila. Je to jako kdybychom měli volný víkend a příští týden mělo začít play off,“ popsal pocity hokejisty, kterému většinou na začátku jara začíná nejsladší část roku.

Úplně jinak jsou na tom na druhém konci světa v Číně, odkud nákaza pochází. Tam s ní ve velkém přišli do styku už v lednu a každý hráč pekingského týmu Kunlun Red Star musel podstoupit test. A to včetně českého gólmana Šimona Hrubce, který se mimochodem pro iSport Premium o celé situaci nedávno rozpovídal.

Rychle domů utekl také jeho americký brankářský parťák Jeremy Smith, který ještě před třemi lety chytal za Colorado Avalanche. „Po těch testech se nám všem moc ulevilo,“ řekl Smith, jehož tým dohrával ročník na hřištích soupeřů.

Kunlun kvůli nákaze odehrál téměř třicet posledních zápasů mimo Peking, Smith má v klubu další rok smlouvu, ale zatímco liga stále běží, budoucnost týmu je nejistá.

„Lidé sledují sport jako formu zábavy, snad se zase brzy vrátí. Ale tohle je větší, než sport. Musíme se všichni spojit, abychom ten virus porazili,“ burcuje.