Loučení v krizi bez fanfár. Jaká byla kariéra NEJ Švýcara v brance NHL? | iSport.cz

V tichosti a bez dlouhého protahování. Celosvětová krize způsobená šířením koronaviru ukončila postupně téměř všechny hokejové soutěže včetně té švýcarské, veterán Jonas Hiller reagoval pohotově. A radikálně. Konec. Další ročník už nepřidá. Nic na tom nemění, že i během uplynulého ročníku držel ve svých 38 letech solidní statistiky: 39 zápasů za Biel, 91,8% úspěšnost zákroků a 2,48 gólů na zápas. Poslední play off, do něhož by se jeho tým z pátého místa kvalifikoval, už si nezahraje.

Mrzet ho to však bude jen chvíli, kariéru má za sebou úspěšnou. Vyhrál švýcarskou juniorku s Davosem, třikrát se stal mistrem NLA (2002, 2005 a 2007), vyhrál Spengler Cup a zachytal si i na NHL All Star Game. Na olympiádě 2018 byl navíc díky famózním statistikám ze čtyř odchytaných zápasů (1,14 gólu na zápas a 95,6 % úspěšnosti) vůbec nejúspěšnějším gólmanem turnaje. Jen ta NHL...

Hiller draftovaný nikdy nebyl, zároveň se v NHL dostal nejdál do druhého kola play off. Morbidní statistika za devět sezon strávených v konkurenceschopných klubech. Ducks navíc sezonu před jeho příchodem 2006/07 získali Stanley Cup, ročník po jeho odchodu do Calgary (free agent) zase hráli finále konference. Nejblíž byl švýcarský brankář úspěchu v roce 2009. Naladil formu, ale do cesty se Anaheimu postavil ve druhém kole Detroit, pozdější finalista, a po sedmizápasové bitvě ho vyřadil. Nepomohla ani 94,3% úspěšnost zákroků.

Jonas Hiller calls it a career. Thank you for ONE heck of a time with us, Hillsy! Cheers to you on your retirement. pic.twitter.com/Hak5vEv4ny — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 16, 2020

„Určitě jsem si konec kariéry vysnil jinak, ale zároveň by mohly přijít ještě horší okolnosti. Třeba prohrát 0:4 na zápasy v prvním kole play off. Kariéra by byla u konce také hned, ale s daleko více negativními emocemi," komentoval Hiller pro World Today News. A dodal, že těžší by pro něj bylo, kdyby virus zastavil třeba finále. „Mohli bychom vést 3:0 na zápasy a pak by se liga stopla." Sám zatím neví, jakou cestou se po kariéře vydá, už teď však mimo jiné vede firmu prodávající vybavení na kitesurfing (jízda na prkně po vodě s využitím draka).

Koučem gólmanů by se hned stát nechtěl, bavila by ho práce spíš v mládežnických kategoriích. A že zkušeností má na rozdávání, odchytal pěknou řádku reprezentačních akcí. Čtyři mistrovství světa i tři olympiády. Na medaili ale nikdy nedosáhl. Po světě byl jednu dobu známý svou černou maskou se zlatou mřížkou, sám si navíc vymyslel karbonové brusle.

ŠVÝCARŠTÍ BRANKÁŘI V NHL Brankáři Zápasy Výhry Úsp. zák. Průměr branek Asistence Jonas Hiller 404 197 91,5 % 2,55 8 Martin Gerber 229 113 91,1 % 2,63 7 David Aebischer 214 106 91,2 % 2,52 5 Reto Berra 76 20 90,5 % 2,85 1 Tobias Stephan 11 1 88,3 % 3,49 1 Gilles Senn * 2 0 90,2 % 3,42 0 Pauli Jaks 1 0 92 % 3,00 0

* Gólmani aktuálně chytající v NHL

„Předtím neexistovaly. Přišel jsem na myšlenku vlastně z nutnosti, protože moje originální plastové držáky se přestaly vyrábět. Zamyslel jsem se, jaký další materiál bych se dal využít bez nutnosti investovat tisíce franků do formy... No a uvědomil jsem si, že když můžete vyrábět karbonovou masku, půjdou i brusle," vysvětloval. „Teď je má většina brankářů, protože odraz je mnohem lepší než u plastu," pokračoval.

Na vrcholu kariéry byl v roce 2011, kdy dostal pozvánku na All Star Game. Pak se však objevila záhadná závrať, kterou si přivodil právě během Utkání hvězd. „Zpětně vím, že problémy byly způsobené otřesem mozku, dostal jsem ránu do hlavy na All Star Game. Interakce mezi orgánem balancu a okem nefungovala. Potíže v běžném životě jsem neměl, ale na ledě jsem musel honit puk každou vteřinu. Oči nestíhaly," přiznal s odstupem.

„Bylo to frustrující hlavně z toho důvodu, že jsem jinak pracoval na zlepšení. Čím víc jsem ale tlačil, tím horší situace byla. Nikdo mi zároveň nebyl schopný říct, jak dlouho bude situace trvat," ohlížel se dál. I tak nakonec v kariéře zaznamenal přes 400 zápasů v NHL. Jiný švýcarský gólman v historii na takové číslo nedosáhl a Hiller patří v žebříčcích pravidelně mezi nejúspěšnější hokejisty země helvétského kříže vůbec.

K pokračování už ho nikdo nepřesvědčí, i když se o to hlavně v Bielu celou sezonu pokoušeli. „Když něco dělám, dělám to správně. To je důvod, proč preferuji skončit radši trochu dřív," uzavřel skromně. A tak odchází bez fanfár v době největší globální krize posledních let, stejně tichou cestou, kterou prošlapoval celou kariéru.