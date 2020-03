Puky ani výstroj nefrčí? TOP hokejová značka vyrábí štíty pro zdravotníky | iSport.cz

Celý svět pociťuje silný nedostatek lékařského vybavení. To je teď nejcennější komodita na světě. Roušky, respirátory, dezinfekční gely, nebo obličejové štíty. A právě na štíty se firma Bauer rozhodla zaměřit.

„Máme velké štěstí, že v našem zaměstnaneckém týmu je tolik šikovných lidí. Snažit se ochránit zdraví hokejistů je naší snahou od počátku vývoje. Teď se jen snažíme ochraňovat zdraví jiné skupiny lidí. Vývoj situace, jaký nastal, nikdo z nás nepředpokládal, a hlavně ho nikdo nezažil. Proto si myslíme, že potřeba sjednocení a vzájemné pomoci je v současných dnech tím nejdůležitějším,“ uvedla pro web nhl.com viceprezidentka firmy Mary-Kay Messierová.

Pouhé čtyři dny. Za tak krátkou dobu byli ve formě schopni přejít od prvních návrhů k prvním prototypům. „Je úžasné, že za tak krátkou dobu jsou naši lidé schopni změnit výrobu. V prvních momentech jsem si myslela, že to nebude nic snadného, ale že je to proveditelné. Ukázalo se, že pokud máte šikovné lidi, kteří jsou rozhodnuti něco provést, tak to dokážete,“ dodala Messierová.

🏒 What a move.



Stick taps to NHL/NHLPA First Shift partner @BauerHockey for protecting our medical workers! https://t.co/2sufxpg2yx — NHLPA (@NHLPA) March 25, 2020

Materiál, který se k výrobě štítů používá, je z velké části stejný, jako ten, který je třeba k vytvoření hráčské přilby. Výroba jednoho štítu přijde asi na tři dolary. První vyrobené lékařské pomůcky budou odeslány do nemocnic v Kanadě. Do budoucna firma plánuje rozšířit dodávky na celé území Spojených států. „Naším cílem rozhodně není vydělat. Jedinou snahou je pokrýt výdaje, protože toto období bude velmi nelehké pro všechny společnosti a firmy. Zároveň mnoho lidí může nadále pracovat, a to přímo na výrobku, který pomůže nám všem. To je skvělé,“ upřesnila viceprezidentka další firemní snahy.

V Severní Americe byly vyzváni všechny společnosti k tomu, aby se, pokud to bude jen trochu možné, podíleli na výrobě lékařského vybavení, kterého je teď nedostatek. „Jediným cílem by teď mělo být vytvořit tyto věci a co nejrychleji je dostat k lidem, kteří je teď potřebují nejvíce,“ uzavřela Messierová. Mimochodem, pokud je vám to jméno povědomé, tak hádáte správně. Jde o sestru kanadské hokejové legendy Marka Messiera.

Přístup kanadské firmy je rozhodně jednou z ukázek, že lidská solidarita a vzájemná výpomoc je bezedná a v krizi, kterou zažívá celý svět, se ukázala naplno. Pro další příklady není třeba chodit daleko, když tisíce lidí v České republice šijí doma roušky pro ostatní, nebo lidé na 3D tiskárnách tisknou respirátory a štíty. Přesně takové malé pomoci budou v konečném důsledku největším důvodem zlepšení zdravotní situace.