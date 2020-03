Napružený McDavid: Chci fér sezonu! S Calgary se zabijeme. Co domácí gym? | iSport.cz

Connor McDavid má za to, že pokud by se začalo hrát rovnou play off, třeba s Calgary by to byla pořádná jatka. • profimedia.cz

Zatímco v Detroitu, bezkonkurenčně nejhorším týmu dosavadního průběhu NHL si pískají, jinde jsou na infarkt. Třeba v Edmontonu, čtvrté místo v Západní konferenci dávalo Oilers reálnou šanci zahrát si podruhé za 14 let play off. Jenže pandemie koronaviru umístila na všechny areny v NHL včetně Rogers Place zámky. Dohraje se základní část? Bude se vůbec bojovat o Stanley Cup? Hodně otázek, odpovědí poskrovnu. A hvězdný kapitán Connor McDavid je právem kritický.

NHL stojí na neurčito od 12. března, nad pokračováním se vznáší hustá mlha. Není se čemu divit, Spojené státy americké už jsou v čele žebříčku nakažených osob s více než 100 tisíci případy.

Nemocné hokejisty přiznalo Colorado a Ottawa, oba týmy registrují dva případy, o víkendu oznámil nákazu i vlastník Rangers James Dolan. Původně byl start vyřazovacích bojů o Stanley Cup naplánovaný na 8. dubna, reálné datum nedokáže za současných okolností nikdo odhadnout. Klubům ještě schází odehrát k dokončení základní části jedenáct až čtrnáct utkání. Edmontonu, který zatím vygeneroval 83 bodů a v Pacifické divizi byli lepší jen Vegas Golden Knights, jedenáct.

"Chceme férovou sezonu. A férová sezona je ta, která bude kompletní. To bychom měli preferovat," má jasno kapitán Oilers McDavid. A přidal další argument. "Myslím, že nelze rovnou naskočit do zápasu číslo jedna v play off. Představte si to - Calgary dorazí po dvou měsících, co se nehrálo, do Edmontonu. To se tady pozabíjíme. A série by pak mohla skončit jako souboj farem: Stockton Heat proti Bakersfield Condors," dodal s 97 body druhý nejproduktivnější hráč základní části.

Kanadskému bodování pak vládl jeho spoluhráč z prvního útoku Leon Draisaitl (110 bodů).

⏪ REWIND 19-20 ⏪



97 had 97 points before the season paused & we want to show you exactly how he got there. @cmcdavid97 | #LetsGoOilers pic.twitter.com/1OeQ7CVGSc — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) March 27, 2020

"Nemůžete eliminovat týmy, které by nyní byly na postup s ohledem na jejich bodovou úspěšnost. Myslím, že bychom to mohli zkusit s dvanácti celky z každé konference. V prvním kole by pak třeba ty nejlepší týmy postoupily volným losem," přidal svůj pohled kápo McDavidem zmíněného Calgary Mark Giordano, který věří, že pokud se mašina rozjede, šlo by o nejlepší podívanou za poslední roky.

"Všechny týmy by měly zdravé všechny hráče a všichni by byli naplno připravení hrát. Každý z týmů by tak byl v nejlepší možné síle. Věřím, že tohle všechno jako komunita i jako hráči NHL zvládneme a pak budeme moct předvést opravdu skvělý hokej."

A vzácně s ním souzní i McDavid. "Chceme být především všichni zdraví. A také si chceme být jistí, že každý už je z toho venku a připravený na hokej v play off. Pokud by se opravdu začalo znovu hrát, myslím, že by došlo na jedno z nejlepších play off, které bylo kdy k vidění," prohlásila jedna z největších hvězd ligy.

Do letadla se bál. Nechce ohrozit rodinu

Oilers si za předchozích třináct sezon zahráli jen jednou play off, v ročníku 2016/17 šmikli v první rundě 4:2 San Jose, aby následně padli smolně 3:4 s Anaheimem. "Neměl bych říkat, že je to frustrující. Ale je to určité zklamání, když máte povedenou sezonu, míříte do play off, zažijete mnoho dobrého a pak přijde tohle," popsal rozladěný McDavid.

Edmonton zatím vygeneroval 83 bodů a v Pacifické divizi byli lepší jen Vegas Golden Knights. • Foto profimedia.cz

Přestože hráči již dostali svolení přesunout se z míst, kde působí jejich klub, do svých domovů, McDavid do Toronta, kde má domov jeho rodina, neodcestoval. Místo toho zůstal v Edmontonu. "Vyhodnotil jsem si to jako nejlepší možnou volbu. Nechtěl jsem cestovat s využitím letiště a pak třeba nákazu přivézt k nám domů, abych ohrozil rodiče, prarodiče a vůbec všechny. Myslím, že tohle je bezpečnější," vysvětlil.

Ve svém novém domě v Edmontonu má navíc posilovnu, kterou může nyní naplno využívat. "Pár kluků si ze mě utahovalo a ptali se, proč mít posilovnu v domě, když stadion je jinde. Naštěstí jsem si to ale zařídil takhle a teď tam mohu makat. I když je to těžké, když člověk neví, co bude. Ale pořád věříme, že ještě budeme pokračovat. A já se snažím udržovat své tělo ve formě, kdybychom začali znovu hrát," uvedl McDavid.

Alespoň malým zpestřením jsou pro něho výběhy po okolí, neboť je spolu s ním absolvuje spoluhráč Darnell Nurse. "Udržujeme si ale dvoumetrový odstup, víc se vůbec nepřibližujeme," ujistil McDavid. "Alespoň tak se ale můžeme jít proběhnout společně. Není to tady zrovna Arizona, co se týká počasí, ale otepluje se nám, takže bude možné dělat pár věcí z tréninku i venku."