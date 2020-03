Svět podle Pasty: Ostříhám se dohola! A že Rask prdí? Je to hodně zlé | iSport.cz

Na 48 gólů se kromě Pasty vybičoval jen kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin, Česko mohlo reálně doufat, že od roku 2003, kdy Milan Hejduk nasázel za Colorado 50 branek, bude mít svého vítěze Maurice Richard Trophy.

Jenže COVID-19, který si v USA vyžádal už přes 3000 obětí, soutěž před třemi týdny zastavil. Boston v tu chvíli vedl se ziskem 100 bodů ligovou tabulku a do konce základní části měl odehrát ještě dvanáct utkání. Pastrňák měl jedinečnou šanci své životní statistiky (48+47) ještě vylepšit. Jenže kdo ví, jak to bude dál.

"Už jsem si dlouho nezahrál," napostoval o víkendu 23letý útočník teskný tweet, na který mu odpověděli stovky fanoušků včetně uznávaného novináře Forbesu Matta Kalmana. "Vím přesně, jak se cítíš!"

Haven’t done the thing for while .. — davidpastrnak (@pastrnak96) March 28, 2020

Během pondělí, kdy byl hostem Q&A, už byl rodák z Havířova v lepším rozmaru. Fanouškům nejprve v prostředí svého bostonského bytu představil svého psíka Eka, kterému už bylo šest týdnů. "Je to takový chlupáč, miluje, když mu dávám pusinky," přiznal Pastrňák a rozjímal dál.

Nejlepší střelec přerušené základní části byl hostem tradiční relace oficiálního instagramového účtu NHL Questions&Answers. A fanoušci ho nešetřili. • Foto AP Photo/Chris O'Meara

"Teď toho nemám moc na práci, a tak piju svou oblíbenou Dunkin kávu a hraju Fortnite," popsal náplň posledních týdnů. Především počítačové střílečce Fortnite opravdu propadl, o víkendu uspořádal se spoluhráči charitativní turnaj, jehož výtěžek šel na pomoc Světové zdravotnické organizaci na boj s koronavirem.

Na Instagramu strávil Pasta necelou hodinku. Tady je výběr z nejzajímavějších odpovědí.

Nejzábavnější spoluhráč

"Já to snad ani nechci říct, ale řeknu Jake DeBrusk. Ten je hodně vtipný... A pak také Sean Kuraly."

Oblíbené seriály

"Teď se dívám na dva: Lucifer a The Sinner (Hříšnice). Tyhle dva miluju nejvíc, ale včera jsem dokoukal i Tiger Kinga. Měl jsem náročný den u televize, což dříve nebylo zvykem, protože jsem sledoval pořady spíš na Apple TV."

Návštěva u kadeřníka

"Bude to těžké teď někoho sehnat, tak to udělám podle Mikea Scofielda ze seriálu Prison Break (Útěk z vězení) a oholím si hlavu sám."

Vaření

"Jasně, jsem zvyklý vařit každý den hodně a zdravě, takže hlavně zeleninu a rýži. To i proto, že teď nevydám moc energie."

Mléko, nebo cereálie jako první?

"To je dobrá otázka, protože o tom přemýšlím každé ráno, když si to dávám do misky. Určitě cereálie."

Oblíbené těstoviny

"Jednoznačně carbonara, ale musí to být se špagetami. To je mnohem lepší než nějaké penne nebo něco takového."

Hudba

"DJ Christopher Comstock vystupující pod uměleckým jménem Marshmello."

Největší ohlas pak vzbudila jeho reakce na pondělní tvrzení kapitána Zdena Cháry, který při telekonferenci s rivaly z Atlantické divize Johnem Tavaresem, Dylanem Larkinem a Brady Tkachukem promluvil o parťácích, se kterými by si dokázal představit, že bude zavřený v karanténě.

"Nejlepší by byli Charlie Coyle a Kevan Miller, to jsou kluci, se kterými se dá bavit o všem. Naopak nejhorší by byl Tuukka Rask. Způsob, jakým Tuukka prdí, je šílený, zápach je to příšerný. Miluje kuřecí křídla, když je sní, a já sedím v autobuse za ním... No, co vám budu povídat, musím se hodně hlídat, abych ho neuhodil," práskl na svého brankáře majitel 1553 startů v NHL a nejstarší hráč soutěže.

A Pastova reakce? "Mně by to zase nevadilo, vůbec ne. Křidýlka miluju stejně jako on, navíc má doma saunu, takže bychom se mohli po každém tréninku krásně vypotit. Je pravda, že jeho prdění je opravdu špatné, ale asi bych to dokázal překonat. Každopádně během tréninku projíždím jeho brankovištěm maximálně jednou," zakončil se smíchem český střelec.