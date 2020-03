NHL? Je konec! Tu sra*ku znám, říká hvězda a pálí ostrými. Co mu vadí? | iSport.cz

Čísla jsou neúprosná. K nedělnímu ránu ve Spojených státech na onemocnění COVID-19 zemřelo více než 2000 lidí, nakažených je přes 100 tisíc, nejvíce na světě. Situace je kritická a ještě zdaleka nekulminovala. A NHL? Dva nakažené hlásí Ottawa i Colorado, dle serveru USA today byl o víkendu na koronavirus pozitivně testován také čtyřiašedesátiletý majitel Rangers James Dolan (patří mu i New York Knicks v NBA), který zakládajícího člena Original Six vlastní od roku 1994.

Soutěž ale stáhnout rolety nechce a nemůže, zástupce komisionáře Bill Daly v pátek uvedl, že liga počítá i s možností hrát hluboko v létě. „Věříme, že pokud to bude nutné, tak můžeme hrát i v srpnu. Když nebude jiné cesty, najdeme způsob, jak tento scénář naplnit. Pořád však platí, že máme naději a cíl uskutečnit zápasy dříve než takto pozdě,“ nechal se slyšet Daly a pokračoval.

„V souvislosti na vývoji bychom rádi hráli už na jaře a teprve až pod tlakem událostí v létě. Narovinu, tenhle problém bychom řešili rádi.“

Lehner, který vloni proklouzl do užší nominace na Vezinovu trofej, společně s německým parťákem z Islanders Thomasem Greissem získal William M. Jennings Trophy, která je určena pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek (198 obdržených gólů za 82 duelů), a vedle toho převzal i Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji, Dalyho optimismus nesdílí. Naopak.

Robin Lehner měl těžké psychické problémy. Boj s nimi si vyobrazuje i na své masky. • Foto profimedia.cz

„Nemyslím si, že je možné se 100 tisíci případy nakažených koronavirem přerušit sezonu a pak v ní pokračovat. Bezpečnost je na prvním místě. Nemůžete se otočit o 180 stupňů a začít opět hrát. Dávám záchraně sezony šanci nula procent. Já teď už jenom doufám, že budeme moci začít nový ročník jako obvykle v říjnu,“ citoval slova 28letého rodáka z Göteborgu švédský server Expressen.

"Na světě je teď hodně úzkosti, ale já jsem na tuhle sra*ku zvyklý. Pochopte mě, nemyslím to zle, ale jsem rád, že teď lidé zjišťují, jaké to je, když máte deprese a úzkosti. Naučil jsem se s tím žít, proto pro mě osobně není vzniklá situace tak skličující. Zlepší se to a bude zase dobře, jen to chvilku potrvá," otevřeně vyprávěl Lehner, který trpí bipolární poruchou, euforie a nadšení se u něj střídá s panikou a bezmocí.

Odchovanec Frölundy závažné psychické problémy řešil alkoholem a chtěl se zabít, jak přiznal v obsáhlé zpovědi pro The Athletics. Své démony, které si rád zvěčňuje na masku a na sociálních sítích často sahá k hashtagu "SameHere" (má ho na masce i na betonech a vyjadřuje tak svou účast s duševně nemocnými lidmi), ale překonal.

Check out Blackhawk Robin Lehner’s new mask.



“#SameHere is an expression which means: I’ve faced challenges in life too. Those challenges have affected my mental health. It’s a sign that we hope will unite the world to once and for all, normalize how universal this topic is.” pic.twitter.com/nQ4ibjB0S3