Simon o konci smlouvy i Crosbym: Odměna a výzva! Bodově pomýšlel výš | iSport.cz

Dělá to, co teď všichni profi sportovci, kterým pandemie koronaviru přerušila sezonu. Dominik Simon tráví čas ve svém bytě v Pittsburghu, snaží se udržet v kondici. Mrzí ho, že se ročník, který byl pro Penguins zase slušně rozehraný, přerušil. „Hráli jsme fakt super hokej, teď jsou tu ale důležitější věci,“ má jasno forvard.

Jak prožíváte současnou situaci a období velké nejistoty?

„Jsem zavřený doma, vycházím, jen když musím. Když už cítím, že jsem doma moc dlouho, tak jdu na procházku někam, kde není moc lidí. Třeba do parku si zaházet basketbalovým míčem na koš. Jinak učím triky svoji kočku, hodně koukám na filmy a hraju na počítači s kamarády Counter-Strike a jiné hry na zabití času. Poslední dobou teda možná až moc.“ (usmívá se)

Já myslel, že teď z online her frčí spíše Fortnite. Counter-Strike je pořádné retro.

„To teda je! Začal jsem ho hrát už kdysi před lety, když to frčelo. Pak jsem na to ale kvůli hokeji neměl čas. Posledních pár let je to ale taková moje zábava pro volné chvíle, když zrovna nemám co dělat. Teď je těch chvil bohužel víc, než bych si sám přál.“

A říkal jste, že učíte triky kočku? Můžu se zeptat jaké?

„Je to tak. Umí aportovat jako pes, nebo kvedlat s kostkou ledu jako s pukem. Doma mám z toho vždycky takovou malou povodeň.“ (směje se)

To vám musí sežrat spoustu času. Najdete si vůbec chvíli na trénink a individuální přípravu?

„To zase jo. Máme tréninkové plány, které plníme. Měl jsem menší zranění, kvůli kterému jsem přišel o pár posledních zápasů. Proto jsem dojížděl na stadion na regenerace, za což jsem byl moc rád. Aspoň jsem se trochu dostal do styku s lidmi. To pak ale taky zakázali. Dostal jsem cvičební a rehabilitační plán na doma, takže mám teď z poloviny bytu posilovnu.“

Jaká jsou vůbec v Pensylvánii opatření?

„Všechny restaurace, podniky a obchody jsou zavřené. Fungují jenom klasické obchoďáky s potravinami, ale i tam jsou přísnější podmínky. Lidi pouští postupně, zbytek čeká venku v lajně a s velkými rozestupy. Když se to tu v posledních týdnech taky rozjelo, začalo se to brát opravdu zodpovědně.“

Koronavirus se v USA šíří závratnou rychlostí. Vidíte šanci, že by se aktuální sezona NHL ještě dohrála?

„Je to složité… Tahle situace asi ještě chvíli potrvá. Jako každý hráč doufám, že se ještě hrát bude, ale nevím, jak to bude vypadat. Neřeším to. Soustředím se na sebe, na to, abych se udržel v kondici. Beru to poctivě, zodpovědně. Snažím se nevycházet mezi lidi, aby se virus nešířil. To je asi jediné, jak to teď můžu ovlivnit.“

Stihl jste odehrát 64 zápasů, ve kterých jste posbíral celkem 22 bodů. Jak jste se svým příspěvkem spokojený?

„Že bych byl bodově nějak extra spokojený, to se určitě říct nedá. Pomýšlel jsem trochu výš. Sezona to