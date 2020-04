Francouz trénuje ve virtuální realitě: Simuluji napětí pro mozek | iSport.cz

Hodně sportovců si teď s ovladačem krátí volnou chvíli. Odmakáte individuální trénink. A co s časem dál? Aspoň v počítačové hře nastřílíte pár gólů. Případně postřílíte nějaké ty zlouny. Den je pryč, vyspíte se a je tady nový. Zase ten samý. Pavel Francouz počítač a techniku používá taky. Jen ne na zabíjení nudy. „Jako mladší jsem hrál dost, ale teď už není tolik času a už na to ani moc nejsem,“ usměje se. Pomůcky využívá k tréninku.

Když hrajete v poli, můžete si jít aspoň zamíchat s hokejkou za dům. Vystřelit pár puků na branku, nebo se mazlit s tenisákem. Možností kromě klasického posilování máte pořád hodně. Ale brankář? Těžko řeknete doma paní, že byste se navlékli do výstroje a ať na vás pálí. Doráží. Střílí golfákem. „Je to složitý. Jde o fyzickou činnost, kterou těžko nějak nahrazujete. Spíš pracuju na mentální stránce, na to jsou různé pomůcky,“ vysvětluje svůj specifický režim gólman Colorada. „Mám počítačové tréninky, kde mohu simulovat tlak a rychlé rozhodování. Snažím se aspoň udržet v zápřahu hlavu,“ doplňuje.

Devětadvacetiletý brankář patří k těm, kteří chytání řeší. Zajímá se o detaily. Proto se postupně stal jedničkou v Litvínově, to samé v Čeljabinsku, kde ho vyhlásili nejlepším brankářem KHL, a teď si buduje jméno v NHL. Přesně tenhle speciální trénink k němu sedí. „Není to nic spojeného přímo s hokejem, spíš je to trénink mozku, kdy musíte rychle vyhodnotit situace. Mělo by vám to simulovat mentální napětí, které přichází v bráně,“ přibližuje svoje „hry“.

Jednu ze svých misí ve virtuální realitě rozebral podrobně: „V ruce máte pálku, ze čtyř míst na vás může vyletět míček, který zrychluje i zpomaluje. Vy tam do toho máte někde spoluhráče, který se vám na chviličku ukáže. Z jednoho místa vyletí míček a vy ho musíte odpálit na místo, kde byl ten spoluhráč. Je to vyvinuté přímo na to, aby to simulovalo sport pro mozek. Využívá to hodně hráčů amerického fotbalu, používá se to i v hokeji pro hráče i pro brankáře. Hra umí mozek hezky nastimulovat, takže si myslím, že v tom určitý přínos rozhodně je.“

Už by potřeboval led

Momentálně je Pavel Francouz s celou rodinou doma v Česku. Prošel si povinnou karanténou po příletu z USA, vyzvedl si nové auto a čeká, co bude dál. Celou dobu i sleduje situaci svých spoluhráčů. NHL oznámila, že tři hráči Avalanche zápasili s virem COVID-19. Hokej třeba na rozdíl od NBA jména nezveřejňuje, říká jen počty. „Myslím, že v NHL tím chtějí hráče chránit od mediálního humbuku. Díky tomu se pak nemoc nebude řešit třeba ještě příští rok, kdy by dostával otázky, jaké to bylo, když měl koronavirus. Z toho pohledu to vnímám jako dobrý krok,“ říká.

Aktuálně nemá tušení, jestli se liga ještě rozeběhne. A jestli ano, tak ani jako formou. „Jednou za čas máme větší konferenční hovor, kde je celý tým a mluví k nám třeba zástupci hráčské asociace s tím, jaké jsou možné scénáře. Ty se samozřejmě každý týden mění, takže těžko soudit,“ pokrčí rameny. Snaží si udržovat kromě reflexů i kondici. A čeká: „Mám plán na doma, kde jezdím i na rotopedu. Snažím se něco dělat, ale samozřejmě fyzickou námahu, na kterou je tělo zvyklé, je těžké simulovat v domácích podmínkách. Nevím. Chtěl bych jít co nejdřív na led, abych se mohl sklouznout, aby na to člověk nezapomněl. Přece jen je to asi měsíc, kdy jsem stál naposledy na bruslích. Samozřejmě to není moc příjemné.“

Nebyl důvod pochybovat

Když se sezona NHL v březnu přerušila, on byl jedničkou Colorada. Philipp Grubauer se zranil v zápase pod širým nebem a Francouz od té doby vychytal osm výher ze třinácti utkání, do nichž nastoupil. „Hrálo se prakticky obden, dařilo se nám. Nepřemýšlíte, všechno si užíváte. To bylo hodně příjemný,“ vrací se k povedenému období.

Trenér mu věřil, nasazoval ho do akce, i když se hrálo dva dny po sobě v jiném městě. To se tak často nestává. „Třikrát jsem do takových zápasů vyběhnul. Nejhorší to bylo, když jsme hráli jeden večer v Carolině, oni hodně bruslili, tlačili nás a měli hodně střel. Druhý den jsme pak hráli v Nashvillu. Přiznám, že tam jsem na sto procent počítal s tím, že druhý den nechytám. Ale trenér přišel a ptal se, zda jsem v pohodě, jestli bych to zvládl,“ vzpomíná. V obou případech udržel výhru 3:2 a celkem pochytal 75 střel.

Když Grubauer vypadl, musel ukázat hlavně silnou hlavu. Tým si ladil Němce na play off, Francouz měl v té době za sebou jeden zápas za 25 dní. Najednou musel do akce. Nechybovat. Dávat týmu šanci uspět. A začal porážkou pod širým nebem, plus porážkou po nájezdech s Tampou. „Mentálně to těžký být mohlo, ale zase jsem neměl důvod o sobě pochybovat. Už jsem si dokázal, že NHL chytat můžu a umím pomoci týmu. Snažil jsem se tomu věřit. Ve sportu se to může vždycky otočit jinam, je důležité mít pokoru,“ komentuje svůj nástup do brány.

Klika pro něj je, že budoucnost má narýsovanou dobře. Colorado o něj stálo, Pavel Francouz podepsal smlouvu na další dva roky ještě před pauzou. „Vyjednávání ani nebylo nijak dlouhé, protože zájem byl v tu chvilku oboustranný a byla to je otázka toho, kdy se obě ty strany potkají, aby byly spokojené. Byl jsem rád, že se všechno smázlo takhle rychle. Pak se cítíte i jinak, když víte, že další dva roky můžete být součástí týmu,“ dodává gólman.