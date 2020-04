Pozitivum New Jersey i „John Norris“ Trophy. NEJ hráči Metropolitní divize | iSport.cz

Každý z týmů na někom stojí. Ať už to je výtečný gólman, zadák hrající v utkání přes dvacet minut, nebo kanonýr, který v klíčové chvíli rozsvítí červené světlo. Protože je sezona v NHL přerušená a její dohrání zatím zůstává v nedohlednu, je čas se podívat, na koho spoléhá každý z týmů. Vybrali jsme nejlepšího hráče z každé organizace na základě výkonů z tohoto ročníku. Tentokrát se podíváme do Metropolitní divize!

Flyers rozložili bodovou produkci mezi více hráčů a týmovým výsledkům to jen prospělo. Couturier v tomto ročníku potvrdil, že roste v jednoho z nejlepších bránících forvardů. Komplexnost jeho pobytu na ledě je úchvatná. Trochu vývojem připomíná Patrice Bergerona z Bostonu. Už to není jen ofenzivně laděný centr, ale opravdu hráč, kterého dáte na led v jakékoliv situaci.

Nepatří do starého železa, ani náhodou. Crosby promarodil 28 duelů, a tak zodpovědnost spadla na Malkina. Dvojku draftu z roku 2004 nezklamala, naopak. „Geno“ táhl Pittsburgh a ve spolupráci s Bryanem Rustem dokázal udržet celek na horních příčkách tabulky. I Rusova bodová produkce byla tam, kde jsme ji v posledních sezonách vždy mohli očekávat.

Carolina - Sebastian Aho

útočník

66 bodů (38+28)

Pokud tenhle ofenzivní trojzubec vydrží pospolu, dokáže velké věci. Aho v lajně s Teuvo Teravainenem a Andrejem Svečnikovem předvádí hokejovou parádu. Na ty tři je spoleh, a navíc si vedle sebe náramně notují. Aho podruhé za sebou překonal hranici třiceti zářezů a potvrzuje, že do ofenzivy nebude mít Carolina do příštích let problém.