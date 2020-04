Smrt hvězd v NHL: Rána do hlavy, pád letadla, autonehody i alkohol | iSport.cz

Colby Cave a další hvězdy NHL, které umřely během kariéry • FOTO: koláž iSport.cz Odešli předčasně. Mnozí byli na vrcholu svých kariér. Měli za sebou výhry ve Stanley Cupu, individuální ocenění, peníze i slávu. Přesto si je našla smrt. I když někteří jí svým chování (alkohol, drogy) šli tak trochu naproti. Tohle je osm případů, kdy hráči slavné NHL zemřeli ještě během své hokejové dráhy. Nejčastější příčina? Alkohol za volantem. Posledním případem je úmrtí útočníka Colbyho Cavea (25) na krvácení do mozku.

Bill Barilko (1951) 24 let pád letadla Toronto Maple Leafs Byl štístkem Toronta. Panem zlatým, vítězným. Barilka si jako 19letý talent vytáhli v Maple Leafs, aby jím vyztužili svou obranu. Mladík odehrál za Toronto necelých pět sezon, na jejím konci se čtyřikrát radoval ze zisku Stanley Cupu! O tom posledním v roce 1951 rozhodl svým gólem v prodloužení pátého zápase s Montrealem. Po oslavách dalšího Poháru přišla zasloužená dovolená. Na konci srpna se Barilko připojil ke svému zubaři, který ho přesvědčil, ať s ním letí na víkend do severního Quebecu rybařit. Při zpáteční cestě však jednomotorové letadlo zmizelo kdesi nad jezerem. Trosky letadla a poté i těla byla nalezena až o 11 dní později. Příčinou havárie se stala kombinace nezkušenosti pilota, špatného počasí a přetíženého nákladu. Bill Barilko vstřelil gól, díky kterému Toronto v roce 1951 vyhrálo Stanley Cup • Foto facebook

Bill Masterton (1968) 29 let zranění hlavy Minnesota North Stars Jeden z nejtragičtějších příběhů v celé historii ligy. Na univerzitě patřil Masterton k nejproduktivnějším hráčům, jelikož ale tehdy hrálo NHL jen šest týmů, místo nikde nenašel. Ukončil kariéru, tři roky nehrál profesionální hokej, když mu na stole přistál kontrakt od Minnesoty, nově se rodícího klubu. Vysněná smlouva, kvůli které tak dlouho dřel. Bylo mu 29 let, když se poprvé sklouznul mezi mantinely slavné ligy. Stihl však odehrát jen 38 zápasů. V utkání s Oaklandem po souboji s dvěma soupeři spadl, a udeřil se hlavou o led. Omdlel a už se nikdy neprobral. Zemřel na následky masivního krvácení do mozku. V NHL je po něm pojmenována cena za oddanost hokeji. Bill Masterton • Foto nhl.com

Terry Sawchuk (1970) 40 let plicní embolie New York Rangers Brankář, který svou kariéru zastavoval puky svou tváří. Bez masky. Smrti se smál do tváře, nakonec si ho ale stejně našla. Legendární gólman chytal NHL 21 let, získal čtyři Stanley Cupy a čtyřikrát Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře ligy. Na konci dubna 1970 utrpěl těžká zranění v opilecké rvačce se spoluhráčem Ronem Stewartem. Údajně se prali kvůli nákladům na dům, který si společně pronajali na Long Islandu. Sawchukovi lékaři museli vyoperovat žlučník a zastavit krvácení jater. O měsíc později zemřel na plicní embolii. Terry Sawchuk střelám čelil bez masky • Foto NHL.com

Pelle Lindbergh (1985) 26 let autonehoda Philadelphia Flyers Byl absolutní brankářskou hvězdou počátku 80. let v NHL. V sezoně 1984/85 kraloval švédský brankář lize v počtu výher (40), dokonce jako první Evropan získal Vezina Trophy. Flyers dovedl až do finále Stanley Cupu, kde byl nad jejich síly Gretzkyho Edmonton. Sotva se však stihl rozběhnout další ročník, Lindbergh zemřel. Bylo 10. listopadu 1985, když pod vlivem alkoholu nasedl do svého nabušeného Porsche. Po cestě z oslavy ztratil kontrolu nad vozem a narazil ve velké rychlosti do zdi. V nemocnici pak v pouhých 26 letech zemřel. Pelle Lindbergh zemřel ve svém milovaném Porsche • Foto Twitter

Steve Chiasson (1999) 32 let autonehoda Carolina Hurricanes Měl výbornou kariéru. Bylo mu 32 let, když měl za sebou třináct sezon v NHL a přes osm stovek zápasů. Na mistrovství světa v roce 1997 pomohl Kanadě ke zlatu. Osudným se mu stala událost ze 3. května 1999. Když s Carolinou vypadli v play off, uspořádala hvězda týmu Gary Roberts ve svém domě klasickou posezónní párty. Chiasson mírně posilněný alkoholem se rozhodl z akce dopravit domů vlastním autem. V noci sjel z cesty, zdemoloval svůj pickup a na místě zemřel. Další z týmových parťáků Kevin Dineen poté uvedl, že se ho snažili přesvědčit, ať jede taxíkem, ale nepovedlo se. Po Chiassonovi zůstala manželka a tři malé děti. Dnes se po něm jmenuje v klubu Hurricanes cena pro hráče za obětavost, vytrvalost a odhodlání. Steve Chiasson zemřel po 13 sezonách v NHL • Foto Hockeydb

Dan Snyder (2003) 25 let autonehoda Atlanta Trashers Byli velcí kamarádi. Dany Heatley a Dan Snyder. První top talent s hvězdnou budoucností, druhý dříč, který si cestu do NHL odmakal. Potkali se v Atlantě. Zbývalo pár dnů do začátku sezony, když spolu oba nasedli do Ferrari Modena 360. Heatley řídil. Více než dvojnásobně překročil povolenou rychlost, auto dostalo smyk a narazilo do cihlové zdi. Snyder seděl na sedadle spolujezdce. Auto, které se vlivem nárazu rozpůlilo, oba pasažéry vymrštilo. Heatley, který se poté přiznal, že před jízdou požil alkohol, utrpěl jen drobná zranění. Snyder zemřel. Dva mladí kluci, kteří měli život a kariéru v NHL před sebou. Dany Heatley sice po tragické nehodě s hokejem pokračoval, kamarádova smrt ho ale vždycky dohnala... • Foto Profimedia.cz

Derek Boogaard (2011) 28 let alkohol a léky New York Rangers Dva metry, 120 kilo. Boogaard byl zlý muž. Během 287 zápasů v NHL dal jen tři góly, zato nasbíral přes šest stovek trestných minut. Během kariéry se sedmdesátkrát porval, inkasoval spoustu ran do hlavy. Poslední přišla 9. prosince 2010 a znamenala těžký otřes mozku. Od té doby trpěl hokejový tvrďák bolestmi, které tlumil pomocí silného léku s názvem Oxycodone. Jeho kombinace s alkoholem se mu nakonec stala osudným. Tři měsíce po jeho smrti spáchal sebevraždu další bitkař Rick Rypien a odstartovala tak snahu o vymýcení bitek z NHL. Aaron Boogaard byl při pohřbu svého bratra Dereka zdrcený. Uvědomoval si, že mu pomohl do nebe • Foto Koláž iSport.cz