Jackpot Vancouveru, Draisaitl i jediný, co neselhal. NEJ hráči Pacifické divize | iSport.cz

Každý z týmů na někom stojí. Ať už to je výtečný gólman, zadák hrající v utkání přes dvacet minut, nebo kanonýr, který v klíčové chvíli rozsvítí červené světlo. Protože je sezona v NHL přerušená a její dohrání zatím zůstává v nedohlednu, je čas se podívat, na koho spoléhá každý z týmů. Vybrali jsme nejlepšího hráče z každé organizace na základě výkonů z tohoto ročníku. Tentokrát se podíváme do Pacifické divize!

Golden Knights mají ve svém středu hned několik elitních forvardů, ale tuto sezonu nejvíce řádil bývalý kapitán Montrealu. V minulém ročníku, premiérovém v dresu Vegas, se ještě tolik nechytil, ale teď už všem pochybovačům ukázal, že investice do něj byla správná. Navíc to není jen sbírač bodů, ale také pěkně tvrdý chasník. V sezoně nasbíral rovných 90 hitů.

Edmonton - Leon Draisaitl

útočník

110 bodů (43+67)

Absolutně bláznivá čísla a dominantní výkony, které nemají v současném ročníku srovnání. Draisaitl se utrhl ze řetězu, jinak to nazvat nelze. Kromě jízdy Nikity Kučerova v minulé sezoně, nikdo sto bodů nezískal za 23 let tak rychle jako fenomenální Leon. Je libo v zápase nastřádat pět asistencí, nebo čtyři branky? Pro edmontonskou hvězdu to nebyl problém.