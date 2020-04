Končí dynastie Tampy? Kolos setnul Columbus i virus. Další krok je do tmy | iSport.cz

Éra se blíží ke konci. Nebo ne? Tampa Bay byla v posledních letech neotřesitelně pasovaná do role největších favoritů na Stanley Cup a nejeden fanoušek si vloni při dosazování svých oblíbených týmů do NHL bracketů vylámal na tvrdém direktu od Columbusu (0:4) zuby. Pak přišla další rána. Tampa se vzpamatovala, znovu útočila na přepsání klubové historie. Bum. Koronavirus sezonu stopnul a GM Juliena BriseBoise čeká v blízké budoucnosti série těžkých rozhodnutí.

Měly to být roky Tampy. Nadupaný tým s rychlými bruslaři, ofenzivními beky, nekompromisním Nikitou Kučerovem a asi nejlepším gólmanem současnosti Andrejem Vasilevskim, avšak nic z toho. Prázdno. Vyrovnání rekordu Detroitu (1995/96 - celkem 62) v počtu výher během základní části je jenom slabou záplatou.

Na Floridě všechno vsadili na jednu kartu, teď nebo nikdy. Ročníky 2018/19 a 2019/20 měly být pro klub zlomové. Měly přivézt do města Stanley Cup, už žádné sorry. Z týmu sálala neuvěřitelná síla, v základní části dominoval. Nabité čtyři lajny, kapitán Steven Stamkos se svými kumpány na vrcholu sil a výtečný gólman. Člověk by byl snad i blázen, kdyby Lightning a jejich cestě nevěřil.

V už zmiňovaném minulém ročníku ale přišel po historické základní části zkrat, výpadek. Blackout. Podceňovaní Blue Jackets vyprovodili Tampu jednoznačně 4:0 na zápasy, hvězdná parta ani nestihla mrknout. A aktuální sezonu zase rozbil koronavirus. Mnozí fanoušci i experti přitom Lightning znovu pasovali do role největších favoritů, tentokrát už z loňska poučených. A jelikož modrobílí v posledních letech trejdovali, aby zvyšovali své šance na úspěch, budou teď zase muset trejdovat, aby kádr udrželi v co nejstabilnější sestavě.

Platový strop bude neúprosný.

V tuto chvíli není zřejmé, jestli se aktuální sezona NHL zvládne s úpravami (mluví se o i turnajovém formátu) dohrát, v každém případě Tampa musí přemýšlet do budoucna. Musí zkrátka myslet na další sezony. Mít zadní vrátka. Hon po úspěchu (zatím) nevyšel, to ale nemusí znamenat rozklad silné značky. Jen se už nespočetněkrát v minulosti stalo, že řada týmů nenašla křivku, kdy je potřeba začít vyvažovat volby v draftu s hráčskými superstar, až došla do bodu absolutního rebuildu. V současnosti jím procházejí třeba New York Rangers, nebo v problémech se zmítající Ottawa a Detroit. Tampa musí být jiná, musí opatrně vsadit na udržení konkurenceschopnosti, protože všechny šance ještě nejsou pryč.

V čem je tedy řečí čísel největší problém?

Nikita Kučerov, Steven Stamkos, Victor Hedman a Andrej Vasilevskij. Hráči, na kterých se plánovalo stavět. Týmové ikony, týmoví lídři. To nejcennější. Všichni berou dohromady 35,375 milionu dolarů. Řečí procent 42 ze 100. Ale nejsou ani zdaleka jediní s gigantickými dloudobými smlouvami.

Připočtěme maximálně užitečného Braydona Pointa s 6,75 miliony dolarů na rok po další dvě sezony a Ryana McDonagha se stejnou sazbou až do konce ročníku 2025/2026. Další významná trojka Ondřej Palát, Yanni Gourde a Tyler Johson bere kolem pěti milionů dolarů, Alex Killorn se blíží ke 4,5 milionům dolarů. Tady už začínají v počtech kotrmelce. Po odečtení odečtení všech zmiňovaných nákladů z cap hitu zůstává jen něco málo přes 15 milionů.

Tampě v dosud nedohrané sezoně pomohlo, že se jí ceněný bek Kevin Shattenkirk upsal na krátkodobou smlouvu za (pro něj) drobné (1,75 milionu) a že talentům dobíhaly nováčkovské kontrakty. To ale končí. Anthony Cirelli, čtvrtý nejproduktivnější hráč kádru, odehrál sezonu se 44 body (16+28) a druhý nejúdernější bek Michail Sergačjov bral bodů 34 (10+24), oběma kontrakt končí. Oba by za běžných okolností chtěli pořádně přidat.

Brankáři Andrej Vasilevskij

Curtis McElhinney

Mike Condon 9 500 000 milionu (x8)

1 300 000 milionu (x1)

(? UFA - naposledy 1 300 000) Obránci Victor Hedman

Ryan McDonagh

Braydon Coburn (Kevin Shattenkirk)

(Zach Bogosian)

(Jan Rutta)

(Michail Sergačjov)

(Luke Schenn)

(Erik Černák) 7 875 000 milionu (x5)

6 750 000 milionu (x6)

1 700 000 milionu (x1) (? UFA - naposledy 1 750 000)

(? UFA - naposledy 1 300 000)

(? UFA - naposledy 1 300 000)

(? RFA - naposledy 894 166)

(? UFA - naposledy 700 000)

(? RFA - naposledy 697 500) Útočníci Nikita Kučerov

Steven Stamkos

Brayden Point

Ondřej Palát

Yanni Gourde

Tyler Johnson

Alex Killorn

Blake Coleman

Cédric Paquette

Barclay Goodrow Patrick Maroon

Mitchell Stephens

Anthony Cirelli

Carter Verhaeghe 9 500 000 (x7)

8 500 000 (x4)

6 750 000 (x2)

5 300 000 (x2)

5 166 000 (x5)

5 000 000 (x4)

4 450 000 (x3)

1 800 000 (x1)

1 650 000 (x1)

925 000 (x1)



(? UFA - naposledy 900 000)

(? RFA - naposledy 833 333)

(? RFA - naposledy 728 333)

(? RFA - naposledy 700 000)

Legenda: Plat hráčů pro sezonu 2020/21 v dolarech, v závorce uvedený počet zbývajících let smlouvy počínaje příštím ročníkem. U nepodepsaných uveden statut hráče - RFA omezeně volný hráč (může s klubem podepsat smlouvu až do 1. prosince, UFA neomezeně volný hráč (půjde na trh volných hráčů).

Trochu optimismu vnese do finanční situace končící buyout Matthewa Carla, nicméně i přesto působí kriticky zvýšení mzdy Vasilevského z 3,5 na 9,5 milionu dolarů. Před znovu rozjetím regulérního kolotoče NHL mu začíná nová, už podepsaná, smlouva. Tampa bude mít z předpokládaného horního limitu cap hitu 84 milionů dolarů za aktuální situace volných 7,83 milionu a 26 podepsaných hráčů se standardními kontrakty (v aktuální dojíždějící sezoně jich má 50). Souhrně, vyhlídky nejsou dobré a pohyby se dají očekávat.

Cestou může být zapojení prospektů. Na šanci čeká Alex Barré-Boulet, Cal Foote, nebo Boris Katchouk s Alexanderem Volkovem. Jako nevyhnutelné se zdají trejdy střední vrstvy hráčů s pětimilionovými kontrakty. Na ráně by mohl být McDonagh, Tyler Johnson, Alex Killorn... U posledních dvou by to bolelo, jsou s Tampou spojeni dlouhodobě, oba svoje role zvládají perfektně.

NEJ TREJDY TAMPY ZA POSLEDNÍ ROK Tampa Bay Lightning Vancouver Canuks Marek Mazanec

volba ve 3. kole 2019 (VAN #71 - Hugo Alnefelt)

volba v 1. kole 2020 (VAN #14) J. T. Miller Tampa Bay Lightning Detroit Red Wings volba ve 4. kole 2020 (DET #94) Adam Erne Tampa Bay Lightning New Jersey Devils Blake Coleman Nolan Foote

volba v 1. kole 2020 (VAN #14) Tampa Bay Lightning San Jose Sharks Barclay Goodrow

volba ve 3. kole 2020 (PHI #88) Anthony Greco

volba v 1. kole 2020 (TBL #28)

Legenda: Pokud Vancouver nedosáhne na play off v sezoně 2019/20, jeho volba v prvním kole draftu 2020 se stane volbou v prvním kole draftu 2021

Vedení Lightning se na neúprosnou situaci připravovalo, zbavilo se třeba šikovného útočníka J.T. Millera, kterého přivedlo z Rangers. Ten ve Vancouveru naplno dokázal, že patří mezi extrémně platné hráče. Kvůli financím a končící smlouvě vytrejdovalo také Adama Erneho. Ani to nestačí. Ani ten největší stratég by totiž nezvládl všechny hráče podepsat. Může se stát, že mladíci přijmou bridge (přemosťovací) dohody na krátkou dobu s malou gáží, ale co bude pak? Po další sezoně.

Jde primárně o dlouhodobou cestu a bude zajímavé sledovat, jak se s ní Tampa vypořádá. Poslední roky platila za tým s úspěšným skautingem, za tým budoucnosti, který nastolil trendy ve skladbě kádru s důrazem na rychlost a obrovskou ofenzivní sílu. Vzorovou organizaci. Zároveň šlo ale o tým, který byl pokaždé pod obrovským tlakem. Hlavní favorit, první na ráně. Soupeři se připravovali na speciální formace: smrtící přesilovky i výborné oslabení, na zeď v podobě Vasilevského, která ale v loňském play off neměla tak pevné základy jako v základní části.

Lze bez nadsázky říct, že další počínání klubu bude sledovat celá NHL. V tuto chvíli, i vzhledem k pozastavenému ročníku, těžko předvídat obranné mechanismy samotného vedení soutěže. Mluví se o gigantických ztrátách, je možné, že hráči v budoucnu přistoupí na nižší i kratší smlouvy. Nebyla by to Tampa, kdyby si neporadila. Jak ale své akce provede, zůstává otázkou. Bez obětí to nepůjde. Někteří z cenných borců, kteří pomohli vytvořit dlouhodobě úspěšnou značku, skončí. Fungující organizmus se rozbíjí ztěžka, na druhou stranu by radikálnější zásah mohl Lightning nakopnout. Dotáhnout k vysněnému cíli. Přecvaknout poslední zaseklý spínač. A na čas také odebrat onu nepříjemnou nálepku stabilního favorita číslo jedna.

Sestava Tampy z 26. února proti Torontu Alex Killorn - Anthony Cirelli - Blake Coleman

Nikita Kučerov - Steven Stamkos - Brayden Point

Ondřej Palát - Barclay Goodrow - Tyler Johnson

Pat Maroon - Cedric Paquette - Yanni Gourde



Erik Černák - Victor Hedman

Kevin Shattenkirk - Michail Sergačjov

Zach Bogosian - Braydon Coburn



Andrej Vasilevskij

