Smlouva za víc peněz? Díky, radši bych chtěl Stanley Cup, hlásí MacKinnon | iSport.cz

Klidně by si mohl říct o větší balík. Čtyřiadvacetiletý Nathan MacKinnon, nejproduktivnější hráč Colorada Avalanche, se ovšem daleko radši vzdá několika milionů navíc a upřednostní klubový úspěch. „Další kontrakt podepíšu za menší peníze. Chci tady vyhrát Stanley Cup,“ prohlásil MacKinnon v rozhovoru pro časopis Forbes.

Čísla mluví jasně. MacKinnon odehrál 69 zápasů, nasbíral 93 bodů (35+58). V kanadském bodování NHL je pátý. Kdyby ligu nepřerušil koronavirus, mohl na konci základní části atakovat hranici 120 bodů. Co je ale důležitější, stal se konečně typem hráče, jakými jsou Connor McDavid nebo Sidney Crosby. Dělá spoluhráče lepšími.

„Když s ním hrajete v jedné lajně, máte jediný úkol - najít si prázdný prostor,“ líčí pro CBS André Burakovsky, který hlavně díky MacKinnonovi zažil nejproduktivnější start zámořské kariéry (20+25). „Pak už vám kotouč zkrátka jen přistane na hokejce.“

Joe Sakic, generální manažer Colorada, se v červenci 2016 s MacKinnonem dohodl na sedmileté smlouvě s ročním platem 6,3 milionu dolarů. Smlouva mu končí za tři roky. Pokud kanadský útočník poletí v nastoleném tempu, mohl by si jeho agent účtovat roční sumu atakující 10 milionů dolarů. Ne-li víc.

MacKinnon ale uvažuje jinak. V rozhovoru pro časopis Forbes uvedl, že při jednání ohledně dalšího kontraktu bude požadovat menší roční plat, než jaký by správně odpovídal jeho výsledkům. Radši se vzdá několika milionů, aby mohla organizace zaplatit i další klíčové hráče. Něco podobného udělal před lety Sidney Crosby. Výsledek? Pittsburgh obhájil Stanley Cup.

První terče? Krabice od mléka

Crosbyho inspirace není náhodná. Nathan MacKinnon pochází ze stejného městečka jako hvězda Pittsburghu. Narodil se v Cole Harbour a za svým snem si šel odmalička. Než se dostal do prestižního juniorského týmu Halifax Mooseheads, piloval střelbu za rodným domem. Že nemá hokejové brány? Nevadí. MacKinnon si postavil prázdné krabice od mléka. A sestřeloval jednu za druhou.

Poctivá dřina se vyplatila. V roce 2013 se stal jedničkou draftu - vybrali si ho něho zástupci Colorada. „Je to šílené, neskutečné,“ zářil po draftu MacKinnon v rozhovoru pro web Denver Post. „Když jsem slyšel, že si Avalanche vybírají hráče z Halifaxu Mooseheads, na okamžik jsem si pomyslel, že by to mohl být můj spoluhráč Jonathan Drouin (současný útočník Montrealu). Jsem neskutečně vděčný za tuhle příležitost. Nemůžu být šťastnější.“

Premiérová sezona ambiciózního centra? Z individuálního hlediska snad lepší být nemohla. Odehrál všech 82 zápasů, nasbíral 63 bodů (24+39). K tomu si připsal 20 plusových bodů v hodnocení +/- a Colorado se po tříletém půstu probilo do play off. A přestože v něm vypadlo hned v prvním kole (MacKinnon 7 zápasů/ 2+8), fanoušci jásali. Věřili, že s exkluzivním tandemem Gabriel Landeskog – Nathan MacKinnon přijde lavina úspěchů. Razítkem na super start bylo, když si MacKinnon v červnu 2014 přebíral Calder Trophy pro nejlepšího zelenáče ligy.

Tak jednoduché to ale nebylo. MacKinnon se herně zasekl a Colorado se další tři roky do Stanley Cupu nedostalo. Přesto Joe Sakic v červenci 2016 zariskoval. A podepsal MacKinnona na dalších sedm let. S ročním platem 6,3 milionu dolarů. V té chvíli se nabízely pouze dvě možnosti. Buďto právě Sakic uzavřel jeden z nejhorších kontraktů v klubové historii, nebo trefil jackpot.

B je správně. V posledních třech ročnících se totiž MacKinnon, účastník Světového poháru 2016, znovu rozjel. Stobodová hranice v základní části mu třikrát utekla jen těsně. A Colorado se znovu stalo týmem, se kterým se musí i ve Stanley Cupu počítat. Mnoho expertů dokonce považuje současný kontrakt rodáka z Halifaxu za aktuálně nejlepší v NHL. Společně se smlouvou Davida Pastrňáka v Bostonu.

Například podle trenéra Mike Sullivana z Pittsburghu je právě MacKinnon v současnosti nejlepším hráčem napříč celou NHL. „Sullivan mi po utkání proti Avalanche řekl, že Nathan byl nejlepší hráč, proti kterému jsme letos hráli,“ potvrdil kondiční trenér Andy O´Brien z Pittsburghu, který v létě kromě MacKinnona trénuje třeba i Brada Marchanda nebo právě Sidneyho Crosbyho.

Velkohubá prohlášení ovšem od mladého útočníka Colorada nečekejte. Zůstává nohama na zemi. Příklad za všechny? Začátkem kalendářního roku hráli Avalanche v New Yorku. Po příjezdu požádal MacKinnona reportér TMZ, jednoho z nejčtenějších bulvárních webů v USA, o pár slov. Reakce? „Vždyť vaši čtenáři ani nevědí, kdo jsem,“ usmíval se MacKinnon. No. Pokud si udrží herní formu i v nadcházejících sezonách, rozhodně se to změní.

