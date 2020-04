Rozchod se svérázem! Sága Byfugliena vyřešena, ve Winnipegu končí | iSport.cz

Překvapivé. Neprofesionální. Možná až šokující. Různě lze popsat rozpoložení lidí v NHL, pokud šlo o chování obránce Dustina Byfugliena (35). Americký pořízek se v září nedostavil do přípravného kempu Winnipegu. Bez omluvy. Byl z toho skandál a vedení týmu pozastavilo platnost jeho tučného kontraktu. Rebel nakonec v sezoně ani jednou nezasáhl do utkání. A jisté je, že v dresu Jets už nenastoupí. Obě strany se dohodly na rozchodu.

Zámořská NHL, sešněrovaná nepsanými pravidly a pedantně lpící na přísně profesionálním přístupu od všech hráčů, skousávala chování Dustina Byfugliena těžko. V poslední době se podobných případů objevuje absolutní minimum. Zmínit snad lze jen stávkování torontského útočníka Williama Nylandera kvůli výši platu v minulém ročníku. Ale aby se hráč zničehonic odmítl zapojit do týmové přípravy? I s platnou smlouvou, která mu zajišťuje pěkný balík 7,6 milionu dolarů ročně? To tu hodně dlouhou dobu nebylo.

Těsně před začátkem kempu se Byfuglien sešel s generálním manažerem Winnipegu Kevinem Cheveldayoffem, aby mu otevřeně oznámil, že si není jistý, zda ještě chce hrát hokej. „Závěr tehdejší konverzace byl, že už nemá chuť do hokeje. A že se v nejbližší době uvidí, co bude dál,“ řekl po setkání Byfuglien v NHLJets se proto po vzájemné dohodě s hráčem rozhodli pro suspendaci kontraktu. „Je to absolutně běžná praxe a Dustin o tom dopředu věděl,“ okomentoval týmový krok kouč Jets Paul Maurice pro web nhl.com.

Problém tkvěl pouze v Byfuglienovi. Odmítl i dvě nabídky, že by mohl být vyměněn. O změnu prostředí tedy nešlo. První oficiální verze zněla, že má zraněný kotník a musí na operaci. Protože už byl kontrakt suspendován, nemohli ho operovat lékaři Winnipegu. Po uzdravení se měl vrátit mezi spoluhráče a pomoct jim na ledě. Jenže v průběhu několika měsíců a po řadě zvláštních výroků, kdy zkušený obránce střídavě hlásil, že se vrátí a potom svá slova vzal zpět, se nakonec obě strany rozhodly pro jediné možné řešení. Ukončení kontraktu. Žádné finanční záležitosti okolo, jen rozvázání smlouvy. „Je to škoda, opravdu nebylo v našem plánu, aby se celá situace zakončila takhle,“ poznamenal k nejnovějšímu vývoji Cheveldayoff.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2010 s Chicagem tedy uzavírá kanadskou štaci ve velice zvláštní náladě a bez fanfár. Zároveň je pravděpodobné, že by se mohlo jednat i o konec jeho úspěšné kariéry. Je mu už 35 let. „Pokud by to bylo na nás, Dustin odchází se Stanley Cupem nad hlavou a s úsměvem od ucha k uchu,“ dodal Cheveldayoff.

Byfuglienova kariéra v NHL Zápasy 869 Góly 177 Asistence 348 Body 525 Trestné minuty 1094

Byfuglien má svéráznou povahu, v zámoří platí za jednoho z největších podivínů. „V mládí byl občas tak líný, že jsem ho musel vykopávat i z postele. Celé dny by se jen válel,“ okomentoval jeho otec těžkosti s výchovou. Přesto to téměř dvoumetrový bek dotáhl ve dvaceti letech do NHL. Po úvodních pěti ročnících v dresu Blackhawks byl vyměněn do Atlanty, která se o sezonu později přestěhovala do mrazivého Winnipegu. Tam se „Big Buff “ stal velkou personou a klíčovým článkem zadních řad. Skvělý obránce z něj vyrostl i přesto, že v Chicagu ještě nastupoval jako křídelník v útoku.

Za Jets odehrál osm sezon, čtyřikrát nasbíral víc než padesát bodů. Jen šest beků v NHL si za stejné období připsalo vyšší čísla. Po kapitánovi Blakeu Wheelerovi byl druhým nejlépe placeným hráčem mužstva. I proto musel Cheveldayoff jednat velice v rukavičkách. Přece jen, šlo o nejlepšího obránce týmu. To už teď neplatí. Winnipegu se otevřely finanční možnosti pro případné investice a pozici defenzivního lídra budou muset převzít jiní.

