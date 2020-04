Voráček: Chci být koučem nároďáku! Za jaké podmínky se vrátí na Kladno? | iSport.cz

2008. Jakub Voráček v zápase proti Kanadě na mistrovství světa hráčů do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček během tréninku na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

Jakub Voráček by jednou rád trénoval hokejovou reprezentaci. Věří, že před koncem kariéry ještě oblékne i dres mateřského Kladna. Nic z toho zatím není aktuální, neboť třicetiletý hráč Philadelphie má v NHL smlouvu do roku 2024 a rozhodně se ještě nechystá končit.

"Můj sen, jak stárnu a rok od roku se blíží konec kariéry, i když ho ještě nevidím, je, že bych jednou chtěl trénovat národní tým. Být hlavní trenér," řekl Voráček v rozhovoru na facebookové stránce platformy Meltingpot.

"Samozřejmě, že pocity se mohou změnit s tím, jak mi budou růst děti. Třeba bych chtěl být nějakým způsobem u nich. Ale můj sen je být jednou trenérem národního týmu na mistrovství světa," uvedl.

Hvězda Philadelphie chce ještě dlouho úspěšně působit v NHL, zároveň by si však jednou rád zahrál za mateřské Kladno. Středočeský klub opustil již jako junior v roce 2006, kdy zamířil do zámoří.

"Když jsem chodil v mládí na hokej, tak jsem vždy chtěl být jako hráči áčka, kteří jdou po schodech z kabiny nahoru a nastupují na písničku od Yo Yo Bandu 'To Kladno'. Lidi, bubny, plný stadion. Mám to v sobě a jednou bych chtěl nastoupit doma, kde by hrála tahle písnička," řekl Voráček s tím, že by se ale musel domluvit s majitelem klubu Jaromírem Jágrem na změně hudebního doprovodu. "Protože teď tam hraje Daniel Landa. Museli bychom se domluvit, že se vrátím jen pod touto podmínkou," pousmál se Voráček a promluvil i o aktuální situaci kolem koronaviru.

Varianta dohrání NHL bez diváků se mi nelíbí

"Myslím si, že se sezona nedohraje. To je můj názor, třeba se mýlím. Mluví se o tom, že ji chtějí dohrávat v létě, ale nedovedu si představit, že všechny týmy budou sezonu dohrávat po tříměsíční pauze."

"Doufám jen, že pokud by se dohrávalo, tak by se hrálo normálně ve Philadelphii, v Chicagu. Na stadionech plných lidí, to je mé přání," uvedl třicetiletý útočník. Varianta, že by týmy hrály jen na vybraných třech čtyřech stadionech a bez diváků, se mu nelíbí.

Hvězda Philadelphie a kapitán české reprezentace na loňském mistrovství světa si momentálně užívá volno doma a je připraven v případě, že se zámořská soutěž opět rozběhne, začít intenzivně trénovat. • Foto profimedia.cz

Každopádně nevěří, že se začne hrát v dohledné době. "Myslím si, že se nezačne dříve než v červnu nebo červenci, takže máme více než dva tři měsíce čas, abych se dal dohromady. Teď jsem doma, relaxuju a kdyby se to začalo hýbat k lepšímu, měl bych osm týdnů času na přípravu. Teď je to pro mě normální letní přestávka, jen o dva tři měsíce dříve," řekl Voráček.

Mistr světa z roku 2010 se z USA vrátil v polovině března a věnuje se rodině a kamarádům. "Rozhodně se nenudím. Když nejsem doma, tak jsem na golfu," pousmál se Voráček, který i s ohledem na svůj věk bere vynucenou přestávku s nadhledem.

"Kdyby mi bylo dvaadvacet třiadvacet a rval se o nový kontrakt, bylo by to jiné. Je mi ale třicet a mám dvě zdravé děti. Beru to jinak, mám jiné životní priority. Stane se, život běží dál. Není to jen o hokeji," řekl Voráček, jenž si jaro v Česku užívá. "Po dlouhé době je krásné vidět rozkvétat Českou republiku, třináct let jsem tady v této době nebyl."

Stále podporuje svou nadaci, kvůli pandemii koronaviru však musle zrušit tradiční letní charitativní fotbalový turnaj "Hokejky pro kluka Puka".

Titulní strana, deník Sport, 25. dubna • Foto Sport