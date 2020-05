Chára se syny prohání ještěrky a vyhýbá se konci: Raději hokej! | iSport.cz

Kapitán Bostonu Zdeno Chára se na instagramu dojemně rozloučil s ikonickým quarterbackem Tomem Bradym, který po 20 letech ukončil své působení v New England Patriots. • Instagram.com

David Pastrňák se díky dalšímu skvělému výkonu vyšvihl do čela kanadského bodování celé NHL

Všechno se spiklo tak, aby se v NHL stal ještě víc ohroženým druhem. Po sezoně mu vyprší smlouva. Do toho se liga kvůli pandemii zastavila. Zdeno Chára by to ve svých 43 letech měl těžké, i kdyby se vesele hrálo dál. Vzhledem k okolnostem nemůže svůj další osud příliš ovlivnit. Ale slovenský bek Bostonu dělá všechno, aby se konci ještě vyhnul.