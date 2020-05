Český kat přišel o slezinu, málem vykrvácel. Hellebuyck chce být nejlepší | iSport.cz

Téměř dvoumetrový gólman, který v úterý oslaví 27. narozeniny, na sebe poprvé na mezinárodní scéně výrazněji upozornil parádními výkony na mistrovství světa v Ostravě a Praze 2015. V boji o bronz tehdy sestřelil český tým vychytanou nulou a 39 zákroky. Musel si ale projít nejednou životní zkouškou. Tou nejtěžší bylo vážné zranění z in-line hokeje. Přišel o slezinu a málem vykrvácel.

Krvácí ruka? Ne, kašleš krev

Psal se květen 2012. Hellebuyck si šel zahrát in-line hokej, ve kterém nastupoval jako útočník. Při jedné akci zakopl a spadl tak nešťastně, že začal krvácet. Ze začátku to vypadalo, že krvácí z ruky. Po pár vteřinách ale Hellebuyckovi, i všem okolo, pořádně zatrnulo.

Nebyla to ruka. Hellebuyck vykašlával krev. Žaludek ho bolel tak silně, že nebyl schopný se zvednout. Pohotoví diváci rychle volali sanitku, která nadějného brankáře odvezla do nedaleké nemocnice. Tam se ukázalo, že měl roztrženou slezinu a vnitřně krvácel.

„Musel jsem okamžitě na chirurgii, aby byla slezina odstraněna,“ líčil pro oficiální stránku Sportsnet. „Ztratil jsem litr krve a málem zemřel.“ Následky zranění naštěstí nebyly fatální. A talentovaný gólman mohl pokračovat v kariéře.

I když to jednoduché neměl. Rodák z Michiganu totiž během začátků čelil pochybám o stylu chytání. Vyčítali mu, že je v brance málo flexibilní. Vždy si ale prosadil svou. „Na začátku měli ode mě ostatní vlastní očekávání, která do mě chtěli vtisknout,“ komentoval tvrdohlavě. „Časem jsem si uvědomil, že nezáleží na tom, co si myslí jiní lidé. Tak daleko jsem se přeci dostal díky vlastnímu přesvědčení. Nepotřebuji měnit svůj brankářský styl. Nepotřebuji být gólmanem, kterého oni považují za skvělého. Potřebuji v brance podávat takové výkony, abych byl já přesvědčený o tom, že jsem perfektní. To je to, co přinese našemu týmu úspěch.“

V devatenácti ho draftoval Winnipeg (130.) a Massachusettská univerzita mu nabídla stipendium. Po nabídce skočil hned. Zranění z in-line hokeje sice bylo děsivé, ale Hellebuyck tehdy stačil nastoupit do nové univerzitní sezony. Sebevědomě. V brankovišti vysokoškolského týmu v té době působil Doug Carr, který měl za sebou velice povedený ročník. Úspěšnost zákroků měl 92,8 %.

Vyšponujeme procenta, trenére?

Nováček Hellebuyck podle webu stanice Sportsnet přišel za trenérem Normem Bazinem s následujícím dotazem: „Je to dobré, nebo bychom měli úspěšnost zákroků vyšponovat na 95 procent?“ Bazin nevěřil vlastním uším. „V tu chvíli jsem se sám sebe zeptal: ´Zbláznil se, nebo je opravdu tak nahecovaný?´,“ popsal Bazin s úsměvem. „Časem jsem to ale pochopil. To je prostě typický Connor.“

Hellebuyck nemluvil do větru. Carra odsunul do role dvojky a úspěšnost zákroků měl 95,2 %. V NCAA Hockey East vychytal titul, byl zvolen brankářem sezony a také nejužitečnějším hráčem celého turnaje. O rok později získal Mike Richter Award pro nejlepšího univerzitního gólmana roku. Vysokoškolskou kariéru zakončil se stejným počtem čistých kont i proher (12), jeho procentuální úspěšnost 94,6 % dodnes platí za nejlepší v historii NCAA.

I tyhle výsledky mu pomohly k tomu, že si ho vedení Jets zvolilo coby brankářskou jedničku farmářského celku St. John's IceCaps pro sezonu 2014/15. V AHL se chytil a vysloužil si nominaci na květnové mistrovství světa v Česku 2015. Na šampionátu už byl Hellebuyck i v roce 2014, ale to si odseděl jako trojka za Thomasem a Leggiem. V Ostravě a Praze zazářil.

Ostrava ho nakopla

V ostravské skupině pomohl Američanům k prvnímu místu před Finskem i Ruskem, celkem měl z osmi zápasů úspěšnost zákroků 94,8 % a průměr inkasovaných branek 1,37. V obou byl statistikách suverénně nejlepší na šampionátu, dostal se do All-Star turnaje. I českým fanouškům se výrazně zapsal do paměti. V boji o bronz (0:3) pochytal všech 39 střel týmu kolem Jaromíra Jágra. Pro srovnání, na Ondřeje Pavelce šlo 16 střel.

Jako brankářská jednička Winnipegu působí Hellebuyck čtvrtým rokem. K tomu, aby se dlouhodobě zařadil mezi brankářskou smetánku NHL, mu zatím chytí větší stabilita. Slabší ročníky střídá s výbornými. Ale zůstává zarputilý, Vezinova trofej pro nejlepšího gólmana NHL je pro něho velká motivace a své motto nemění. Když něčemu věříte, tak se to stane.