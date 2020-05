Padá hvězda. Vyhazov z NHL, teď i z Petrohradu: Jsem voják! Otec nechápe | iSport.cz

Znáte slavný americký snímek Joela Schumachera Volný pád? Hlavní postavě ztvárněné Michaelem Douglasem se během jediného dne vymkne život takovým způsobem, že dojde do bodu, ze kterého není návratu. Stejný zmar, byť rozložený do delšího časového období, prožívá Nail Jakupov, jednička draftu z roku 2012. Jeho dny v NHL jsou zřejmě definitivně sečteny, stejně neslavně skončilo i angažmá v ambiciózním Petrohradu. Co bude dál?

V roce 2012 byl Jakupov na vrcholu. Dva famózní ročníky v OHL v dresu Sarnia Sting (107 zápasů, 170 bodů) z něj udělali jedničku draftu, čepka s logem Edmontonu mu slušela, osvalená 181 centimetrů vysoká postava budila respekt.

Navíc rodák z Nižněkamsku profitoval z faktu, že hokejový ročník 1993 nebyl dvakrát silný, druhým na aukci talentů byl Ryan Murray, třetím Alex Galchenyuk a čtvrtým Griffin Reinhart, který po posledních dvou letech neutěšeného farmaření v Chicagu Wolwes mastí KHL za Kunlun.

Přesto už tehdy se objevili pochybovači, kteří měli k charakteru Jakupova výhrady. Solidní kartáč mu dal třeba Brian Burke, který třicet let pracoval v nejvyšším vedení řady klubů.

"Co můžu říct na milion procent je to, že bychom nikdy nevzali Naila Jakupova. Za život jsem měl stovky, možná tisíce pohovorů s mladými hráči. Interview s Jakupovem bylo ale ze všech absolutně nejhorší. Příšerné. Vzdoroval, byl nepříjemný a mrzutý. Jeden z našich skautů John Lilley se s ním málem dostal do rvačky. Neukázal žádný respekt,“ osolil ruského snajpra Burke, který ve zmíněném roce 2012 šéfoval Torontu.

Nail Jakupov je řadou expertů považován za nejhorší jedničku draftu všech dob. • Foto profimedia.cz

Maple Leafs i díky jeho lobby tehdy z celkového pátého místa ukázali na obránce Morgana Riellyho. A o tom, proč si Edmonton vybral zrovna Jakupova, se dodnes vypráví řada zkazek. Třeba taková, jak si syn majitele Edmontonu s Jakupovem několikrát zahrál videohry a poté přesvědčil otce, aby klub Rusa vzal.

Jakupov strávil v Oilers čtyři roky, ale na solidní první ročník, který pokrátila výluka (48 duelů, 31 bodů) nenavázal. Nestíhal, nevracel se, chyběla mu ochota na sobě pracovat. Postupem času ho čím dál víc požírala skepse a odevzdanost. Proto získal nelichotivý primát jedné z nejhorších jedniček draftu všech dob.

Optikou statistik si nejhůř vedl Jack Hughes, 21 bodů za sedm branek a čtrnáct asistencí ho zařadilo až na 17. místo kanadského bodování nováčků letošní sezony. A také Patrik Štefan, král draftu z roku 1999, který vydoloval při svém debutu v NHL za Atlantu za 72 střetnutí 25 bodů.

Jedničky draftu v první sezoně v NHL 2019 Jack Hughes (útočník, New Jersey) 61 utkání, 21 bodů (7+14)

2018 Rasmus Dahlin (obránce, Buffalo) 82 utkání, 44 bodů (9+35) 2017 Nico Hischier (útočník, New Jersey) 82 utkání, 52 bodů (20+32)

2016 Auston Matthews (útočník, Toronto) 82 utkání, 69 bodů (40+29)

2015 Connor McDavid (útočník, Edmonton) 45 utkání, 48 bodů (16+32)

2014 Aaron Ekblad (útočník, Florida) 81 utkání, 39 bodů (12+27) 2013 Nathan MacKinnon (útočník, Colorado) 82 utkání, 63 bodů (24+39)

2012 Nail Yakupov (útočník, Edmonton) 48 utkání, 31 bodů (17+14)

2011 Ryan Nugent-Hopkins (útočník, Edmonton) 62 utkání, 52 bodů (18+34)

2010 Taylor Hall (útočník, New Jersey) 65 utkání, 42 bodů (22+20)

1999 Patrik Štefan (útočník, Atlanta) 72 utkání, 25 bodů (5+20)

Po konci v kanadském klubu se rodák z Nižněkamsku zkusil resuscitovat v St. Louis (40 utkání, devět bodů) a Coloradu (58 utkání, 16 bodů). Nepochodil. A byť od něj GM Avalanche Joe Sakic čekal velké věci, skončil na tribuně. Na konečné a hrozivé bilanci -89 za šest let a 350 utkání v NHL nic nezměnil a před startem ročníku 2018/19 vyslyšel volání domoviny.

„Myslím, že teď je to pro odchod do KHL nejlepší variantou. Chci tady být užitečný a jde mi o to, abych pomohl Petrohradu vyhrávat,“ prohlásil tehdy Jakupov pro web ruského klubu. Na stole měl prý další tři nabídky z NHL, ale tentokrát je už odmítl.

"Zase dostane klíčovou roli, kterou v minulých letech neměl, tým mu bude věřit. Faktem ale je, že ani v SKA nebudou trpěliví nekonečně dlouhou dobu. Petrohrad mu dá šanci a bude jenom na Nailovi, jak ji využije. Teď je na řadě on,“ napsal tehdy renomovaný novinář Arťom Božko ze serveru sport-express.

Jakupov měl platnou smlouvu ještě na dva roky

Jeho slova se ukázala jako prorocká. Majitel stříbra a bronzu z dvacítek v prvním roce pomohl Petrohradu k bronzové medaili v základní části 33 body a v play off osmi, ale letos to už žádná paráda (10+10) nebyla. SKA sice skončili po základní části druzí za CSKA Moskva, ale play off bylo ukončeno kvůli pandemii koronaviru předčasně a Jakupov slyšet z úst vedení, že je propuštěn. V pátek byl vyměněn do Viťazu Podolsk, který SKA porazilo ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy, a bude novým spoluhráčem Jakuba Jeřábka.

Proč zrovna průmyslové 200 tisícové město na řece Pachra? Oba kluby úzce spolupracují, do SKA z Viťazu odešli Fin Aaltonen, brankář Samonov nebo šikovný útočník Švec-Rogovoj. Za Jakupova putoval do Petrohradu útočník Pavel Koltygin, zástupci SKA získali také práva na Germana Rubcova, jenž aktuálně působí v organizaci Philadelphie.

„Nail má ještě na dva roky platnou smlouvu, v Petrohradu ho ale postavili před hotovou věc," lamentoval pro server championat.ru Jakupovův otec.

„Přesun do Podolsku je pro mě výzva. My hokejisté jsme v podstatě vojáci, kteří si musejí plnit povinnosti. Samozřejmě, bude se mi stýskat po kamarádech z SKA, měli jsme blízké vztahy. Dál se připravuji na sezonu individuálně a čekám, až s Viťazem zahájíme společnou přípravu," dodal smířeně Jakupov junior.

Dojde konečně na restart? Bývalého krále draftu čeká těžká lopota, ale pořád je mu 26 let. Ještě nemusí být pozdě.