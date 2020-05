Zpověď bohéma. Striptýz, kritika NHL. Nechápe ani pranýř sprosťáků | iSport.cz

Nad stavem současné NHL Brett Hull, vyhlášený bohém, šampion NHL z let 1999 (Dallas) a 2002 (Detroit) jen nevěřícně protáčí oči. • profimedia.cz

Přestože výstroj hodil do sklepa před necelými dvaceti lety, jeho slova stále mají váhu. Sakra velkou. Aby ne, když se jmenujete Brett Hull, v NHL jste odehrál 1269 utkání pro 741 branek, což z vás dělá čtvrtého nejlepšího kanonýra historie! A Hull byl před pár dny hostem otevřeného rozhovoru pro Sportsnet a dle svých obyčejů si nebral žádné servítky. Aktuální poměry v nejlepší hokejové světa mu žádnou radost nedělají. Naopak!

Pamatujete na šesté finále posledního Stanley Cupu? Rozparáděný Hull ječel 9. června 2019 do mikrofonu a burcoval fanouškovskou obec St. Louis, aby pomohla svým miláčkům proměnit první matchball proti Bostonu. Publikum bylo v extázi, aby ne, vždyť k nim promlouval bývalý kapitán, který za Blues odehrál jedenáct sezon.

Ale nestalo se, Blues v domácím Enterprise Center padli 1:5 a na první stříbrný plecháč své historie si museli ještě tři dny počkat. Dopisovatel CBS Sports Pete Blackburn každopádně Hulla po jeho eskapádě označil za nejopilejšího muže v Americe. Jenže takový byl slavný útočník, držitel tří Maurice Richard Trophy a jedné Hart Trophy vždycky. Byl svůj, vždycky nejdřív jednal, a pak až přemýšlel. Hovořil a jednal s upřímností sobě vlastní.

Brett Hull is the drunkest man in America pic.twitter.com/o6IEvYADIw — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) June 10, 2019

Tak jako ve zpovědi pro Sportsnet. Nad stavem současné NHL vyhlášený bohém, šampion NHL z let 1999 (Dallas) a 2002 (Detroit) jen nevěřícně protáčí oči. Sociální sítě dle Hullových slov rozkopaly kamarádství a týmové vazby mezi spoluhráči.

„Dnešní kluci si můžou vzít na venkovní trip zápasů akorát tak Xbox nebo PlayStation. A to je přece strašně smutné! Ale takový je duch dnešního sportu, že? Chtěli byste snad být známí, jít ven a žít s tím, že vás může kdokoli s mobilem vyfotit nebo natočit a dát to na internet? Nikdo se nechce dostat do problémů,“ popsal rodák z Ontaria, který ale kvůli nezájmu své vlasti reprezentoval USA.

Co ho k takovému výpadu vedlo? Nedávná kauza útočníka Washingtonu Brendana Leipsica, který je pranýřován za soukromou komunikaci na Instagramu, která zřela světlo světa po zásahu hackera. Pětadvacetileté křídlo v ní hrubě uráželo obézní ženy, zejména pak manželku vancouverského útočníka Tannera Pearsona Meaghan, nebo přítelkyni superhvězdy Connora McDavida Lauren Kyleovou. Hokejista tvrdě zkritizoval i své současné spoluhráče a označil Garneta Hathawaye a Nica Dowda za lůzry, kteří neumí hrát hokej.

Vedení Capitals následně umístilo Leipsica na listinu volných hráčů. Do aféry, kterou vedení NHL odsoudilo, byli zapleteni i Leipsicův bratr Jeremy, jenž kvůli tomu skončil v univerzitním týmu Manitoba Bisons, a Jack Rodewald z Floridy Panthers. Ten v této sezoně hrál na farmě v AHL.

„Sociální sítě jsou zlo a ničí hráčům radost z hokeje. Už to není jako za mých časů. Dělali jsme to samé, říkali jsme stejné věci, ale nebylo možné, aby to někdo zjistil,“ zastal se hříšníků 55letý Hull, který si vždycky dopřával života sportovní celebrity plnými doušky.

Večírky, divoké mejdany, to byl jeho denní chleba. I tak se ale stal legendou, více gólů než on nastříleli v NHL jen Wayne Gretzky (894), Goride Howe (801) a Jaromír Jágr (766).

„Mohli jsme jít po zápase ven, mohli jsme jít na striptýz, mohli jsme do barů, mohli jsme dělat cokoli a nikdo se to nedozvěděl. Zábava je pryč. Hokej už dávno zábavný není,“ má jasno Hull, který ukončil kariéru 8. října roku 2005 po jepičím pětizápasovém angažmá ve Phoenixu. U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy.

Co myslíte, má syn legendárního Bobbyho Hulla pravdu, nebo je potřeba si přiznat, že zlaté hokejové devadesátky jsou fuč a současná NHL je úplně jinde? Zapojte se do diskuzí deníku Sport.

