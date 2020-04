Hašek o politice: zkritizoval Babiše i Zemana. A Ovčáček? Vrchol ostudy | iSport.cz

Poprvé otevřeně přiznal, že o tom vážně uvažuje. Legendární brankář a strůjce asi nejslavnějšího českého sportovního triumfu Dominik Hašek by v budoucnu rád zamířil na Pražský hrad, na který ho posílaly nekonečné davy fanoušků po návratu ze zlatého Nagana. „Vážně uvažuju o tom, že bych jednou chtěl být prezident,“ prohlásil v exkluzivním rozhovoru pro Sport Magazín . A pustil se v něm i do politiky - a politiků. Co si myslí o premiéru Andreji Babišovi či prezidentu Miloši Zemanovi a jeho mluvčím?

Premiéra Babiše Hašek dlouhodobě kritizuje třeba na Twitteru, vystoupil i na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Osobní reakci od předsedy vlády ale prý nezaznamenal. „Neozval se. Ani lidi od něj,“ vykládal gólman.

„Kamarádi si dělají srandu, že na mě a moje firmy brzo přijde finančák! Ať se nachystám na hloubkovou kontrolu,“ usmíval se Hašek, ale sportovně dodal: „Ale nic takového se neděje, to zas říkám otevřeně. Kontroly u nás byly, ale žádné problémy jsme neměli.“

Osobně se s premiérem nikdy nebavil, maximálně prý byli na dvou třech stejných společenských akcích. Nemluvil ovšem ani s dalším politikem, se kterým se neshodne, současným prezidentem Milošem Zemanem. „Není žádným tajemstvím, že nejsem jeho fanoušek,“ připustil Hašek ve Sport Magazínu. Co mu na něm nejvíc vadí?

„Hlavně to, jak neustále uráží média. Nebo jak mluví veřejně sprostě. Uráží lidi, kterých si vážím. Přitom on by měl být autoritou, jít příkladem. Nelíbí se mi, že je ve větším kamarádském svazku s Ruskem a Čínou než se západním světem. I s Čínou a Ruskem je třeba dělat byznys, ale to neznamená, že jim musíme lézt někam,“ vyjádřil se jasně legendární gólman.

„Nezapomenu, jak před desítkami reportérů v Rusku řekl, že novináře je třeba likvidovat. A za půl roku byl na Slovensku zavražděný reportér… Dokud člověk není prezident, tak když něco takového poví, je to možná sranda. Jenže on to tehdy přehnal. Neříkám, že Zeman je přímo zodpovědný za vraždu Jána Kuciaka, ale to, co řekl, vyvolalo další a další reakce, které v to nakonec vyústily. Člověk v jeho pozici si musí dávat pozor, co říká. On si třeba ani neuvědomuje, že kdyby to veřejně neprohlásil, vražda se nemusela stát. Akce vyvolá reakci. To je pro mě neomluvitelné,“ zdůraznil Hašek a vyjádřil se i k Zemanovu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi: „Hrůza. Párkrát jsem měl chuť něco napsat, už jsem měl něco rozepsaného, ale pak jsem to smazal.“

Proč? „Říkal jsem si, že je pod mojí úroveň na to vůbec reagovat. Že to nemá smysl. Nechci se s ním zahazovat. Musel bych zkritizovat každý jeho druhý tweet. Je vrchol ostudy, co předvádí. Je úplně zvrhlé, že zneužívá toho, že je mluvčí prezidenta, aby prezentoval svoje osobní názory. Tak by to vůbec nemělo být. Zneužívá svého postavení,“ odsoudil jeho jednání Hašek.