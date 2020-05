Hemský o šoku i kruté zkáze ve finále Stanley Cupu: Nešlo utéct! Ikona klekla | iSport.cz

Zdravotní potíže nedovily hrát Aleši Hemskému déle než do 36 let • Barbora Reichová (Sport)

Nejstarším hráčem NHL je v současné době Zdeno Chára. V 43letech nedočkavě vyhlíží restart sezony, kterou přerušila pandemie koronaviru. Bohužel, Hemského tělesné schránka tak pevná nikdy nebyla. Dva roky se potýkal s následky otřesu mozku a následně jej při pokusu o comeback trápily potíže s kyčlí.

Naposledy nastoupil 20. října 2017 v dresu Montrealu na ledě Anaheimu, odehrál jen 128 vteřin a schytal rychtu 2:6. Deprese, takový konec si majitel 845 startů v nejlepší lize světa nezasloužil. Další zápas už nepřidá. V 36 letech je konec, obrovská škoda. V rozhovoru pro Sportsnet se Hemský vyznal nejen ze svého vztahu k Edmontonu.

„Nikdy jsem neměl rád, když jsem o sobě četl v novinách. Přišlo mi to zbytečné, média jsem moc nemusel. Jen jsem chtěl chodit na led a tam předvést co nejlepší výkon, přitom jsem byl nejšťastnější,“ přiznal tichý pracant, který během edmontonské éry servisoval z pravého křídla ikonického centra Ryana Smythe.

„Edmonton jsem si zamiloval, vždycky jsem měl pocit, že mu něco dlužím. Když jsem tam začínal, byl jsem ještě dítě, neskutečně jsem tady vyrostl. Herně a ještě možná více po lidské stránce. Potkal jsem tolik skvělých lidí, kteří mi pomohli. Proto jsem nikdy nechtěl odejít,“ přiznal Hemský, kterého Edmonton draftoval v roce 2001 ze 13. pozice celkově. Králem se tehdy v Sunrise na Floridě stal Ilja Kovalčuk, kterého brala Atlanta.

Hemského měli fanoušci Oilers vždycky v lásce. • Foto Koláž: iSport.cz

Třináctka své pověsti poněkud smolného čísla dostála, po třech úspěšných letech, během kterých si dvakrát zahrál v play off, přišlo osm sezon mizérie, kdy si mohl nadstavbu naladit maximálně v televizi. „Samozřejmě jsem na to myslel, štvalo mě to. Ale byla to chyba všech, mě nevyjímaje. Nechtěl jsem to zabalit, přestože jsme často hráli špatně, a být ten zrádce, který hodí flintu do žita a vzdá to. Prostě jsem nemohl zmizet.“

Všechno přitom mohlo být jinak a u Hemského úspěchů čítajících zlato z MS i bronzovou placku z olympiády mohl zářit i nápis vítěz Stanley Cupu. Chybělo tak málo… Po výluce NHL, kterou si zpestřil mistrovským titulem s Pardubicemi i triumfem na našlapaném MS ve Vídni, jej od něj v roce 2006 dělila jediná výhra. Pamatujete? Kreativní útočník tehdy v základní části udělal 77 bodů, tuto cifru už nikdy nepřekonal, a Oilers z osmého fleku proklouzli do play off.

A začala neskutečná jízda, prvním na řadě byl Detroit, který během 82 utkání nasbíral o 29 bodů více. Rudá mašina se ale zasekla a Edmonton zvítězil senzačně 4:2, přestože první dva duely ztratil, aby si stejným poměrem poradil i se San Jose. Ve finále Západní konference Oilers vyřídili Anaheim 4:1 a začali ladit na finále proti Carolině.

VIDEO: Podívejte se na Hemského slavný gól ze šestého utkání play off 2006 proti Detroitu

V kabině bylo úplné ticho

Po čtyřech utkáních ztráceli 1:3, ale pátou bitvu urvali i díky Hemského trefě na ledě Hurricanes 4:3 v prodloužení, a o tři dny později 17. června 2006 pak před frenetickým publikem v Rexall Place, kde se jak ještě nikdo netušil, hrálo play off naposledy, vynulovali soupeře 4:0. Carolina byla úplně mimo sebe a za celý zápas vygenerovala jen 14 střel na branku. Rozhodující sedmý duel ale urvala 3:1 a její brankář Cam Ward se stal po Patricku Royovi (1986, Montreal) prvním nováčkem, který svému týmu vychytal Stanley Cup.

„Byli jsme blízko, strašně blízko. Po šestém utkání jsme mysleli, že už je to naše, ale nestalo se. Pamatuju si, že jeden gól nám dal i Franta Kaberle, Ward chytal výborně, právem získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. V kabině bylo několik minut úplné ticho. Ale byl jsem mladý, myslel jsem si, že to určitě zažiju brzy znovu. Až později mi začalo docházet, kolik věcí se musí sejít, abyste byli úspěšní. Měli jsme tehdy strašně skvělý tým,“ popsal Hemský, který za 24 utkání v play off udělal 17 bodů.

A odměna na sebe nenechala dlouho čekat, vedení týmu z něj v červenci udělalo nejlépe placeného hráče organizace. V příštích šesti letech si měl dle nové smlouvy přijít na 24,6 milionu dolarů (přes 550 milionů korun). „S kámoši jsme jen na zahradě vypili pár piv a šli spát. Já bych se ani nechtěl stěhovat. V Edmontonu jsem spokojený. Doufám, že tam vydržím celou dobu,“ nechal se slyšet pár hodin po podpisu. A svému slovu i dostál, jen se stříbrnému plecháči už nikdy nepřiblížil. A to se snažil, seč mohl, v následujících osmi letech vygeneroval 336 kanadských bodů.

Aleš Hemský během sedmizápasové řežby s Carolinou ve finále Stanley Cupu v roce 2006. • Foto profimedia.cz

5. března 2014 pak byl vyměněn do Ottawy, které o den dříve vstřelil při vzájemném utkání dvě branky a pomohl k vítězství 3:2.

Aktuálně Hemský žije se svou manželkou Julii, dívkou z Edmontonu, na předměstí Dallasu (tři sezony za Stars), kde vychovávají synky Mila (dva roky) a Jimiho (devět měsíců). Trošku paradox, právě s Dallasem Oilers padli v prvním kole play off 2003 2:4 na utkání během Hemského premiérové sezony v NHL...

Hrát 82 zápasů Hemského nebavilo

V obsáhlém povídání Hemský zavzpomínal i na své zámořské začátky. „Bylo mi 16 let, když jsem dorazil do Hullu. Jednoduše jsem si sbalil v Česku jednu tašku a vyrazil do Kanady. Vůbec jsem netušil, že Hull leží v Québecu, a že se tu mluví francouzsky. Byl to kulturní šok, anglicky jsem neuměl ani slovo, ale stejně na tom bylo tak 70% spoluhráčů. Všechno probíhalo jen ve francouzštině,“ rozesmál se Hemský, kterého ale jazyková bariéra nezastavila. Za dva roky v QMJHL v dresu Hull Olympiques vyprodukoval 197 bodů.

„NHL nikdy pro mě nebylo téma, nemyslel jsem na to. Byl jsem rád, že hraju v Pardubicích, stejně tak později v Hullu. Cílem byly vždy hlavně národní tým. Nikdy jsem se nesnažil moc koukat do budoucnosti, z NHL mi stačily hokejové kartičky, které jsem sbíral,“ přiznal upřímně a dodal, že nikdy nemusel ani náročný režim základní části. Jeho bývalý kouč Craig MacTavish se dokonce nechal slyšet, že často vypadal znuděně.

„Vypadá to, že jsem nikdy neměl rád těch 82 zápasů. A je to pravda, hrát všechny naplno mi nešlo, bylo to strašně náročné. Ale když byla utkání těsné a kluci to nemohli mentálně zvládnout, to se mi líbilo, to jsem byl ve svém živlu,“ uzavřel Hemský, kterého kanadská televizní stanice TSN zařadila na začátku května do třetí formace historického týmu Edmontonu po bok Leona Draisaitla a Connora McDavida.

A slovo závěrem patří právě McTavishovi, který Hemského vedl u Oilers prvních sedm sezon. „Během mého funkčního období pro mě nebyl důležitější hráč, než Aleš. Byl to skvělý kluk, který měl na naši hru obrovský vliv. Vyrovnané a dramatické bitvy, to bylo jeho. Právě v těchto zápasech, kdy se ostatní báli, nebo je svázala důležitost daného utkání, tkvěla Alešova krása,“ řekl McTavish, který s Oilers jako hráč získal za devět čtyři Stanley Cupy a poslední dvě sezony měl na dresu dokonce i kapitánské céčko.