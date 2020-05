Pastrňák vs. historie, Ovečkin stíhá legendy. Expert jim trofej nechce dát | iSport.cz

V noci z úst nejvyššího muže NHL zaznělo očekávané. "Sezona bude pokračovat! Základní část se ale nedohraje, o Stanley Cupu rozhodne rozšířené play off," nechal se ve video konferenci slyšet Gary Bettman. David Pastrňák se tak stal nejlepším střelcem neúplného ročníku soutěže, o Maurice Richard Trophy se podělí s Alexandrem Ovečkinem, který stejně jako český útočník nastřílel 48 branek. Nebo to bude jinak?

Sdílený triumf. Nic tak úplně raritního, historie takové případy pamatuje. V ročníku 2009/10 si Maurice Richard Trophy podělili za 51 branek Sidney Crosby se Stevenem Stamkosem, v roce 2003 zase slavil trojlístek Rick Nash, Jarome Iginla a Ilja Kovalčuk.

Pastrňák se každopádně stal historicky nejlepším kanonýrem, který se rekrutoval z řad Bostonu. Maurice Richard Trophy se v NHL uděluje až od roku 1999, prvním vítězem byl za 47 branek ze sezony 1998/99 Teemu Selänne, načež následovaly dva triumfy Pavla Bureho.

V Bostonu navíc mohli v noci bouchat šampaňské ve velkém. Bruins získali díky rovné stovce bodů potřetí v historii Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části, Tuukka Rask a Jaroslav Halák zase uzmuli William M. Jennings Trophy, která je určena pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Oba maskovaní muži obdrželi za 70 duelů jen 167 gólů, což bylo v průměru 2,39 na zápas. Klobouk dolů!

95 kanadských bodů pak Pastrňákovi přiřklo i třetí flek v tabulce produktivity, poprvé v kariéře získal Art Ross Trophy Leon Draisaitl z Edmontonu. Čtyřiadvacetiletý rodák z Kolína nad Rýnem nasbíral v 71 zápasech 110 bodů za 43 branek a 67 asistencí.

Ale zpět k Maurice Richard Trophy, kterou z českých hokejistů naposledy získal Milan Hejduk. Pamatujete? Olympijský vítěz z Nagana nastřílel v sezoně 2002/03 v dresu Colorada rovných 50 branek. O deset let starší kapitán Washingtonu sice sehrál o dva zápasy méně než Pasta, ale pro zisk trofeje není při rovností gólů počet utkání určující. Oba měli jednogólový náskok před Austonem Matthewsem z Toronta.

Za poslední čtyři sezony nastřílel odchovanec Havířova vždy minimálně 34 gólů a celkově jich dal za toto období 155. To ho řadí na třetí místo za Ovečkina (181) a Matthewse (158).

Ruský bohatýr pak získal Maurice Richard Trophy už podeváté (posedmé za posledních osm let) a už při minulém triumfu loni překonal rekord, o který se do té doby dělil s Bobbym Hullem, který kraloval kanonýrům sedmkrát. Historickým střeleckým rekordem za jednu sezonu v NHL je 92 gólů Waynea Gretzkého z Edmontonu z ročníku 1981/82.

Ale na každý má za to, že by trofej měla být udělena. „Ještě ji Davidovi s Alexem nedávajte! Výkonný ředitel NHLPA Don Fehr mi řekl, že se ještě nevedla žádná jednání, jak se budou počítat statistiky z kvalifikačního kola play off. Gary Bettman sice statistiky považuje za uzavřené, ale není to škoda, když hon na 50 gólů mohl pokračovat? Podle mě ano,“ napsal na svůj Twitter uznávaný novinář Greg Wyshinsky z ESPN.

Boston a Washington patří do TOP osmičky, která nebude hrát předkolo play off, ale kvůli získání herního rytmu si hodí pár utkání mezi sebou, tzv. kvalifikační runda určí pořadí na 1. až 4. místě v obou konferencích. A pokud by Ovečkin ještě dvě branky přidal, mohl by podeváté v kariéře zažít padesátigólovou sezonu, čímž by vyrovnal rekordní zápisy Waynea Gretzkyho s Mikem Bossym. Stejně tak pouhé dva zásahy ho dělí v historické tabulce nejlepších střelců NHL od sedmého Mikea Gartnera. Ovečkin má na kontě celkově 706 gólů, legendární Gartner, který za Capitals odehrál deset sezon a celkem zapsal v nejlepší lize světa 1432 utkání, 708.

A když si trošku zavěštíme, smutnit může i jeho spoluhráč z obrany John Carlson, který měl na kontě 75 bodů a zrušením základní části přišel o 13 utkání, v kterých kdyby udělal 15 bodů, mohl navázat na neskutečný výkon Ray Bourquea. Ten v sezoně 1993/94 devadesát bodů udělal.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 67 110 71 -7 18 218 2. Connor McDavid 34 63 97 64 -6 28 212 3. David Pastrňák 48 47 95 70 21 40 279 4. Artěmij Panarin 32 63 95 69 36 20 209 5. Nathan MacKinnon 35 58 93 69 12 12 315 6. Brad Marchand 28 59 87 70 25 82 185 7. Nikita Kučerov 33 52 85 68 26 38 210 8. Patrick Kane 33 51 84 70 8 40 275 9. Auston Matthews 47 33 80 70 19 8 290 10. Jack Eichel 36 42 78 68 5 34 227 Zobrazit celou tabulku