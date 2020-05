NHL se rozjede v létě, ale co dál? Hráči bez play off by mohli do Evropy | iSport.cz

Vzhledem k tomu, že sezona NHL se bude dohrávat v létě, není vyloučeno, že příští ročník začne až v lednu. Může se tak stát, že hráči týmů, kteří budou bez play off by mohli zamířit do Evropy. V případě českých útočníků Michaela Frolíka (vlevo) a Vladimíra Sobotky možná i natrvalo. • koláž iSport.cz

Přijdete z koupaliště nebo od bazénu a zaškrtáte si zápasy NHL, které si nenecháte v noci ujít. Tak bude vypadat velké hokejové léto. Nejlepší hokejová soutěž oficiálně oznámila, že dohraje ročník. Kempy se otevřou nejdřív v červenci, začne se pak rovnou play off se 24 týmy. Termíny se musí ještě potvrdit, ale hrát se bude o prázdninách a Stanley Cup se předá někdy na podzim. Pak je tady ale zásadní otázka: co s hráči, kteří prakticky rok nebudou hrát? Možná se dočká Evropa.

Nejmocnější muž NHL Gary Bettman sedl v pondělí před monitor počítače. „Dobré odpoledne,“ přivítal všechny fanoušky. Za ním jste viděli kus obrazu, vymalování, jemuž se občas přezdívá meruňkový mor, a starou židli. Na sobě měl sako. Svojí klasickou dikcí a pro něj tak typickými pohyby hlavou oznamoval, jak to bude s nejlepší ligou světa dál. Proslov trval 15 minut.

Takže? Ano, sezona se dohraje, jak už psal v minulých týdnech i deník Sport, informace pomalu prosakovaly ven. V Americe se sejde 24 týmů, které do březnového zastavení ligy nasbíraly procentuálně nejvyšší počet bodů. Zbytek má smůlu. Čtyři nejlepší z každé konference si mezi sebou zahrají o nejvyšší nasazení pro play off. Ostatní jdou do předkola. Hrát by se mělo ve dvou městech, jen se ještě bude diskutovat na kolik vítězných zápasů a kdy se začne.

Bitvy se spustí v prázdných halách bez diváků a liga vybere dějiště zápasů z této skupiny měst: Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, Pittsburgh, Toronto a Vancouver. „Pokud by ale Kanada trvala na tom, že všichni lidé, kteří vstoupí do země, musí projít dvoutýdenní karanténou, tak by se hrálo pouze ve Spojených státech,“ uvedl pro Sportsnet zástupce komisaře Bill Daly.

V malých skupinkách mohou kluby trénovat už od začátku června, tréninkové kempy začnou nejdříve v červenci. Zkrátka se připravte na letní hokej! Každý klub bude mít v dějišti zápasu 50 členů, celý tým projde každý večer testem na COVID-19, aby byl ráno znám výsledek. Liga by si tak měla pořídit zhruba 30 tisíc testů, což ji vyjde na několik milionů dolarů. „Přesný termín startu play off zatím nemáme, rozpis záleží na okolnostech s vývojem kolem pandemie a na potřebách hráčů. Ale počítáme, že budeme hrát přes léto až do podzimu,“ vykládal Bettman. Působil u monitoru jako pan učitel, který si dává dobře záležet na tom, aby mu bylo každé slovo dokonale rozumět. Aby se žáci nemuseli na nic ptát.

„Zažíváme teď hodně výjimečný čas a uvědomujeme si, že žádný plán na obnovení sezony nemůže být úplně dokonalý. Je mi jasné, že dost záleží na tom, jakému týmu fandíte, nebo o jakém píšete, protože v této souvislosti byste asi byli pro jinou variantu,“ chápe generální komisař NHL, že dost lidí má výhrady k systému. „Podle nás ale tenhle plán zahrnuje všechny týmy, které měly šanci se do play off ještě kvalifikovat, kdyby se sezona dohrávala. NHL má jedinečnou a náročnou cestu, jak dojít až na vrchol. A právě z tohoto plánu se zrodí nový šampion a vítěz Stanley Cupu,“ lákal na pokračování ligy.

Evropští manažeři začnou brzy vytáčet čísla kolegů ze zámoří

Jenže jestli tady začíná být jasno, tak je oblast, která je pořád temná. Co dál? Pokud se totiž NHL bude dohrávat do podzimu, je reálné, že nový ročník začne klidně v prosinci. Dokonce se mluví i o lednu. Jednak si hráči musí po play off orazit, pak bude chtít liga hrát už s fanoušky v halách, proto si počká.

A systém nejlepší hokejové ligy světa je vázaný i na farmářské soutěže. Takže potřebujete k nové základní části i AHL a ECHL, celý systém musí šlapat, jinak by se NHL musela transformovat úplně jiným směrem. „Bavili jsme se o tom s mými klienty, konkrétně například s Kubou Škarkem (brankářem, který patří Islanders). Třeba u AHL se dá čekat, že se nezačne, dokud na stadion nepůjdou diváci, tam mají majitelé hlavní zdroj příjmů právě z lidí na stadionech. S managementy klubů už řešíme, co přijde. Ovšem bez pokynu Islanders neuděláme samozřejmě nic,“ říká hráčský zástupce Michal Leimberger, do jehož stáje patří i třeba útočník Filip Zadina z Detroitu.

Tady se pak otevírá další téma. Co čeká na hráče, kteří nebudou hrát play off? NHL skončila v březnu, pokud by se nová sezona měla rozjet až v lednu, je to ukrutně dlouhá doba. Tím spíš pro mladé hráče, kteří potřebují zápasy, růst, být v zápřahu. Je pak navíc prakticky jasné, že tenhle formát dost výrazně ovlivní mistrovství světa. I když se posunulo až do června 2021, těžko na něm bude někdo z NHL.

Češi v klubech bez play off Buffalo - Vladimír Sobotka, Michael Frolík Detroit - Filip Zadina, Filip Hronek New Jersey - Pavel Zacha San Jose - Tomáš Hertl, Radim Šimek Los Angeles - Martin Frk

V Evropě teď může začít hon na hráče Detroitu, Buffala, Ottawy a spol. Záleží, jakou strategii šéfové klubů rozjedou. Ale těžko vsadí na kartu, že když jim bude tým skoro rok stát, že pak začne hned válet. „Bude to na generálních manažerech. Čekám, že evropští manažeři začnou brzy vytáčet čísla zámořských kolegů, aby se domluvili na angažování mladých hráčů, kteří si třeba prošli draftem na nejvyšších pozicích, čeká je farma, protože na NHL to zatím není. Pauza od února do prosince, případně ledna by byla pro ně strašidelná,“ domnívá se Leimberger.

Ve výsledku se tak může stát, že některé hvězdy i talentované hráče z NHL v Evropě uvidíme, jen ne na mistrovství světa. Mohou naskočit na pár měsíců do evropských soutěží, aby se udrželi v bojovém režimu. Kdo si ještě teď nepostavil mužstvo a nemá od února podepsaných 20 hráčů, může do kádru nalákat zajímavé posily. A pak je tady ještě jeden faktor, hokejisté, kterým končí smlouva. V Buffalu třeba vyprší kontrakty Michaela Frolíka nebo Vladimíra Sobotky a Sabres půjdou do akce až v příští sezoně. Jde o stav, který se musí taky vyřešit, protože smlouvy platí až do konce ročníku, který se uzavře třeba někdy v září, v říjnu. Najdou se tak nejspíš i případy, že někteří hráči skočí do Evropy a už v ní zůstanou.