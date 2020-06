Rozbuška z USA a zlatý záchod. Ruská hvězda proti Putinovi: Zrada je mlčet | iSport.cz

Slibný start do sezony prožívá hokejový obránce Libor Hájek. Na začátku NHL se probojoval do našlapaného kádru New Yorku Rangers a postupně sbírá víc a víc strávených minut na ledě. • profimedia.cz

Kakko střílí bekhendem branku do sítě Oilers • Profimedia.cz

Alexandar Georgijev by mohl změnit adresu, zájem má prý Toronto • Profimedia.cz

Alexandar Georgijev by mohl změnit adresu, zájem má prý Toronto • Profimedia.cz

Alexandar Georgijev by mohl změnit adresu, zájem má prý Toronto • Profimedia.cz

Panarinovu přítomnost si v New Yorku patřičně užívají • Twitter

Artěmi Panarin se stal oficiálně hráčem New York Rangers • Twitter

Je vlastně jedinou ruskou megacelebritou z NHL, která dlouhodobě ostře kritizuje poměry ve své zemi. Na rozdíl od kličkujícího Jevgenije Malkina a věrného Alexandra Ovečkina si Artěmij Panarin nebere servítky. Už poněkolikáté se opřel do své domoviny, státní aparát vedený Vladimirem Putinem nemá jeho důvěru.

Pojďme hezky od začátku. Korkino. Víte, kde leží? Na středozápadě Ruska. Nejde přitom o zrovna malebné městečko, koneckonců možná už jste jeho fotografii někde na internetu nevědomky viděli. Je to přesně to město, na jehož okraji leží obří kráter po nalezišti černého uhlí. A odtud pochází Artěmij Panarin, aktuálně hráč New York Rangers.

Už samotná cesta zní jak pohádka. Z Korkina do New Yorku s kontraktem na 81,5 milionu dolarů v kapse a taky rozšířenými obzory. Když před rokem Panarin podepisoval jako volný hráč (předtím Columbus) smlouvu s Jezdci, nebál se promluvit o rodné vlasti. V Petrohradě debatoval s novinářem Alexandrem Golovinem a vzniklo z toho pořádně zajímavé povídání. Z pohledu ruských hráčů dost netradiční. Agresivní. A hlavně nebojácné.

„V Americe může sportovec kritizovat prezidenta, odmítnout návštěvu Bílého domu. U nás je to nepředstavitelné. Okamžitě vás zasáhne vlna odporu. Kdo kritizuje prezidenta, v očích lidí se stává nepřítelem Ruska. Já Rusko miluju. Chci tu žít, a pokud k tomu třeba nedojde, chci, aby se poměry změnily," zněla odpověď na jednu z otázek.

„Opravdu bych si přál, aby ho (Vladimira Putina) lidi znovu nezvolili... Myslím, že na mě už párkrát zamířili laserem. Lidé můžou namítnout, že se mi snadno kritizuje, když žiju v Americe a vydělávám miliony. Mohl bych sedět, mlčet a mít zadek v teple. Ale tohle říkám kvůli lidem, protože chci změnu. Nejsem americký agent. Jen jsem poznal, jak věci fungují jinde. Chci právní stát, aby všichni mohli říkat, co si myslí, mohli svobodně žít,“ vysvětloval Panarin dál.

A tehdy se spustila vřava, velká vlna nevole. Řada současných i bývalých ruských sportovců se na adresu 28letého šikuly ozvala. Jeho slova se jim nelíbila, ale co už. Panarin si za svým názorem stojí a nemění ho ani po dalším roce, kdy opět jeho hlas rezonuje médii, i když tentokrát ne úplně z vlastní iniciativy.

Sedí na zlatém záchodě...

Současná nestabilní situace po usmrcení George Floyda policejní hlídkou, která vyústila v občanské revolty napříč USA, se nelíbila zadáku Colorada Nikitu Zadorovovi. Pomocí livestreamu na Instagramu se obrátil k fanouškům. „Ruská média propagují americkou tragédii, přilévají olej do ohně," vyprávěl s důrazným upozorněním na neseriózní informace.

Na odezvu se opět nemuselo dlouho čekat. Bum a do diskuze byl opět vtažen do té doby nezúčastěný Panarin. „Je dobře, že Artěmij nespadl do té samé pasti. A že si uvědomuje, že když sedí s telefonem na zlatém záchodě, má ještě dost času na to, aby někoho poučoval," vypálil slovní salvu bývalý kouč Sborné Vladimir Pljuščev.

A tak přestřelka pokračovala, Panarin na sociální sítě nahrál vzkaz. „Různí darebáci se mě snaží očerňovat, že se nezajímám o svoji vlast. Ale ve skutečnosti mám podobné touhy jako většina našich obyvatel, a to je štěstí našich nejbližších, a ideálně všech obyvatel naší země," začal klidně. „Někteří lidé si myslí, že tyto cíle jsou dosažitelné za současného systému, ale já myslím, že ne. Nezaměňujte, prosím, slova vlast a stát."

Артемий Панарин объясняет свою гражданскую позицию и передает привет негодяям и подхалимам👇 pic.twitter.com/dy60wHm8yX — Это хоккей! (@sports_hockey) June 5, 2020

Panarin během dětství sám moc dobře poznal, jaké je žít v chudobě ruského těžařského maloměsta. Poznal, jaké jsou poměry ve společnosti. Aby mohl jezdit trénovat do 40 kilometrů vzdáleného Čeljabinsku, prodávali prarodiče, s nimiž vyrůstal, mléko své krávy. Sbírali rubl za rublem. Artěmij si sice musel půjčovat vybavení a probíjet se nástrahami, ale nakonec uspěl. Big time, řekli by v USA. Dostal se nejdál, kam to šlo.

Řekl dál

„Chci tu žít (v Rusku), a pokud k tomu třeba nedojde, chci, aby se poměry změnily. Jsem větší vlastenec než ti, co problémy zatajují. Hrají na lidské city tvrzením, že svoji zemi musíte milovat za všech okolností a ostatní nenávidět. To je špatné. Když vidím problémy a nemluvím o nich, je to větší zrada, než když o nich mluvím.“

„Přitom je (Putin) obyčejný jako my a měl by nám sloužit… Ano, k tomu, aby člověk mohl být prezidentem, musí být chytrý a osvícený. Ale naše největší chyba je, že si myslíme, že není nikdo lepší než Vladimir Vladimirovič. Je však snazší říct mu, že není dobrý člověk, než to, že bůh neexistuje.“

Reakce na prvotní rozhovor

Bývalý útočník Alexandr Koževnikov: „Artěmij reprezentuje jinou zemi. Svých výroků bude ještě litovat."

Bývalý útočník Boris Michajlov: „Takhle by měl mluvit o svém kamarádovi a ne hlavě státu."

Bývalý útočník i trenér národního týmu Vjačeslav Bykov: „Žijeme ve svobodné a demokratické zemi. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Pokud jde o samotné výroky, zdržím se komentářů, protože jsem hlasoval pro Putina."

Hokejový svaz na twitteru: „Sport by se neměl směšovat s politikou."